UBS reste positif sur Deutsche Bank après ses objectifs 2028

UBS réitère sa recommandation 'achat' sur Deutsche Bank ainsi que son objectif de cours de 35 euros, une cible qui recèle 10% de potentiel de hausse pour le titre, au lendemain de la présentation par l'établissement financier allemand de ses objectifs à horizon 2028.



'Deutsche Bank vise un taux de croissance annuel moyen des revenus de plus de 5%, une gestion du capital plus stricte, des distributions plus élevées à partir de 2026, et des gains d'efficacité en coûts et en capital', met en avant le broker dans le résumé de sa note.