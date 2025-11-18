UBS réitère sa recommandation 'achat' sur Deutsche Bank ainsi que son objectif de cours de 35 euros, une cible qui recèle 10% de potentiel de hausse pour le titre, au lendemain de la présentation par l'établissement financier allemand de ses objectifs à horizon 2028.

'Deutsche Bank vise un taux de croissance annuel moyen des revenus de plus de 5%, une gestion du capital plus stricte, des distributions plus élevées à partir de 2026, et des gains d'efficacité en coûts et en capital', met en avant le broker dans le résumé de sa note.