UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 346 francs suisses (contre 357 francs suisses) après la révision à la baisse des prévisions du groupe.
L'analyste estime que les perspectives à moyen terme restent cependant positives.
UBS révise principalement à la baisse ses estimations pour l'exercice 2026, tandis que celles pour les exercices 2027 et 2028 restent globalement inchangées.
"À la lumière de la récente publication de résultats de Kardex et de la dynamique positive de croissance des commandes et des ventes du groupe, indiquée par la société, nous relevons également nos prévisions de croissance organique des ventes pour les exercices 2026, 2027 et 2028, au niveau du groupe, à 17 %, 13 % et 8 % respectivement" indique le bureau d'analyse.
"Par ailleurs, en raison des effets de mix défavorables et des hausses de coûts (principalement des ventes et de l'informatique) également indiqués par la société au sein de la division Produits automatisés, nous abaissons nos prévisions de marge d'EBIT (ajustée UBS) pour les exercices 2026, 2027 et 2028 du groupe à 9,3 %, 12,1 % et 12,6 % respectivement" rajoute UBS.
Par conséquent, pour l'exercice 2026, ce chiffre se situe approximativement au milieu de la fourchette des prévisions révisées de Kardex (8-10 %).
UBS estime que ces variations cumulées entraînent des révisions du BPA ajusté pour les exercices 2026, 2027 et 2028 de -21 %, 0 % et 2 % respectivement.
Kardex Holding AG est une société holding basée en Suisse spécialisée dans la fourniture de solutions de stockage statique et automatisé ainsi que de systèmes de manutention. La société opère à travers deux divisions : Kardex Remstar et Kardex Mlog. La division Kardex Remstar est active dans le développement, la production et la maintenance de systèmes de stockage et de prélèvement dynamiques. La division Kardex Mlog développe et fabrique des systèmes intégrés de manutention ainsi que des entrepôts automatisés à rayonnages en hauteur. La société accompagne ses clients tout au long du cycle de vie d’un produit ou d’une solution, notamment par l’évaluation des besoins des clients, la planification, la réalisation et la mise en œuvre de systèmes sur mesure, ainsi que par la garantie d’un haut niveau de disponibilité et de faibles coûts de cycle de vie grâce à une gestion du cycle de vie orientée client. En juillet 2013, elle a cédé sa division Kardex Stow, qui fournissait des systèmes de stockage statique, des navettes et des systèmes de rayonnages mobiles automatisés.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.