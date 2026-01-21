UBS révise ses prévisions sur Bic pour le quatrième trimestre

UBS maintient son conseil Neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 53 E avant la publication des résultats du 4ème trimestre. UBS estime que les difficultés persistent.



UBS s'attend à une baisse de 3,3 % des marges brutes au quatrième trimestre (contre -3,4 % pour les prévisions), mais 2026 sera probablement une année de transition dans un contexte difficile selon l'analyste.



BIC a anticipé une contraction de son chiffre d'affaires comprise entre -1% et -1,5% à taux de change constants, contre une croissance initialement envisagée.



La marge d'exploitation ajustée est attendue autour de 13,7%, et le free cash flow (flux net de trésorerie disponible) devrait s'élever à environ 210 millions d'euros.