UBS maintient son conseil Neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 53 E avant la publication des résultats du 4ème trimestre. UBS estime que les difficultés persistent.
UBS s'attend à une baisse de 3,3 % des marges brutes au quatrième trimestre (contre -3,4 % pour les prévisions), mais 2026 sera probablement une année de transition dans un contexte difficile selon l'analyste.
BIC a anticipé une contraction de son chiffre d'affaires comprise entre -1% et -1,5% à taux de change constants, contre une croissance initialement envisagée.
La marge d'exploitation ajustée est attendue autour de 13,7%, et le free cash flow (flux net de trésorerie disponible) devrait s'élever à environ 210 millions d'euros.
Bic figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de papeterie (37,1%) : stylos à bille, crayons, porte-mines, feutres, stylos correcteurs, gommes, marqueurs permanents, colles, blocs-notes adhésifs, etc. ;
- briquets (36,9%) ;
- rasoirs (24,7%) ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31,8%), Amérique du Nord (37,3%), Amérique latine (19,3%), Moyen-Orient et Afrique (7,4%), Océanie et Asie (4,2%).
