UBS s'attend à des prévisions solides pour 2026 pour Schneider

UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre Schneider avec un objectif de cours inchangé de 285 E. L'analyste s'attend à une publication en ligne au 4ème trimestre et des prévisions solides pour 2026.



"Nous prévoyons que Schneider atteindra une croissance de 7,1 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et une marge d'EBITA ajustée de 19,2 % au second semestre, et qu'elle annoncera pour 2026 une croissance de son chiffre d'affaires de 7 à 10 % et une marge en hausse de 50 à 80 points de base" indique UBS dans son analyse du jour.



"Les nouveaux objectifs pour 2026-2030 tablent sur une croissance du BPA supérieure à 11 %, contre un consensus d'environ 8 %, avec un potentiel de hausse" souligne UBS.



L'analyste estime que les nouveaux objectifs 2025-2026-2030 du CMD, à savoir une croissance organique de 7 à 10 % par an et une progression de la marge cumulée supérieure à 250 points de base, associés à un programme de rachat d'actions de 2,5 à 3,5 milliards d'euros, constituent une excellente surprise.

