UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre Schneider avec un objectif de cours inchangé de 285 E. L'analyste s'attend à une publication en ligne au 4ème trimestre et des prévisions solides pour 2026.
"Nous prévoyons que Schneider atteindra une croissance de 7,1 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et une marge d'EBITA ajustée de 19,2 % au second semestre, et qu'elle annoncera pour 2026 une croissance de son chiffre d'affaires de 7 à 10 % et une marge en hausse de 50 à 80 points de base" indique UBS dans son analyse du jour.
"Les nouveaux objectifs pour 2026-2030 tablent sur une croissance du BPA supérieure à 11 %, contre un consensus d'environ 8 %, avec un potentiel de hausse" souligne UBS.
L'analyste estime que les nouveaux objectifs 2025-2026-2030 du CMD, à savoir une croissance organique de 7 à 10 % par an et une progression de la marge cumulée supérieure à 250 points de base, associés à un programme de rachat d'actions de 2,5 à 3,5 milliards d'euros, constituent une excellente surprise.
Schneider Electric SE mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.
Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric SE est le leader incontesté de la gestion électrique - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatismes. La société fournit des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.
L'écosystème qu'il a construit lui permet de collaborer sur sa plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à ses clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,6%), Europe occidentale (18%), Etats-Unis (21,7%), Amérique du Nord (14,6%), Chine (12,2%), Asie-Pacifique (14,9%) et autres (13%).
