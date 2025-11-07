UBS a annoncé vendredi avoir franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Viridien à la suite d'une cession d'actions hors marché.
Dans un avis financier, l'établissement bancaire suisse précise ne plus détenir - via l'une de ses filiales - que 30 actions du spécialiste des études et de l'imagerie sismique, représentant 0,0004% du capital et des droits de vote.
Cet allègement de position, déclaré en date du mardi 4 novembre, intervient alors que l'ex-CGG a dévoilé la semaine passée de solides résultats trimestriels, qui l'ont conduit à s'envoler de 52% en quatre séances de Bourse.
Viridien figure parmi les 1ers fournisseurs mondiaux de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services géophysiques (70,5%) : prestations d'enregistrement, de traitement et d'interprétation de données sismiques terrestres et marines ;
- fabrication d'équipements sismiques (29,5%) : notamment appareils d'enregistrement et de transmission, vibrateurs d'acquisition de données sismiques, logiciels de traitement et d'interprétation des données, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Afrique-Moyen-Orient (45,2%), Amérique du Nord (23,3%), Asie-Pacifique (15,8%) et Amérique latine (15,7%).
