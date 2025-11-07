UBS s'est allégé au capital de Viridien, ne détient quasiment plus aucun titre

UBS a annoncé vendredi avoir franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Viridien à la suite d'une cession d'actions hors marché.



Dans un avis financier, l'établissement bancaire suisse précise ne plus détenir - via l'une de ses filiales - que 30 actions du spécialiste des études et de l'imagerie sismique, représentant 0,0004% du capital et des droits de vote.



Cet allègement de position, déclaré en date du mardi 4 novembre, intervient alors que l'ex-CGG a dévoilé la semaine passée de solides résultats trimestriels, qui l'ont conduit à s'envoler de 52% en quatre séances de Bourse.