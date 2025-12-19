UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 255 E alors que l'analyste s'attend à un trimestre relativement stable, sans modification des prévisions.

"Nous prévoyons un trimestre globalement conforme aux attentes, sans changement majeur de tendances et donc sans modification du consensus. L'estimation consensuelle des commandes de DI semble légèrement ambitieuse" indique le bureau d'analyse.

Siemens a relevé son objectif de croissance pour le moyen terme. Le géant industriel allemand vise à moyen terme un taux de croissance compris entre 6% et 9%, hors Siemens Healthineers.

Le groupe dit par ailleurs prévoir sur cette période une hausse "à un chiffre", mais en "haut de fourchette", de son bénéfice par action hors incidences de l'allocation du prix d'acquisition (BPA hors PPA).