UBS voit un point d'entrée intéressant sur Eiffage
"Après une baisse de 17% depuis février, nous voyons un point d'entrée intéressant pour s'exposer à la construction de centres de données IA en France à un PER de 10" indique le bureau d'analyse.
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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