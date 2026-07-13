UBS confirme son conseil à l'achat sur Eiffage avec un objectif de cours de 144 EUR. Cet objectif fait ressortir un potentiel de hausse de 19% du titre.

"Après une baisse de 17% depuis février, nous voyons un point d'entrée intéressant pour s'exposer à la construction de centres de données IA en France à un PER de 10" indique le bureau d'analyse.