UCB annonce la supériorité de son produit Bimzelx face à un traitement concurrent

UCB est bien orienté mardi en début de séance (+2,70%, à 236,10 euros) après la publication du résumé des résultats d'une étude comparative, dont les détails devraient être publiés lors du congrès européen de rhumatologie qui se tiendra du 3 au 6 juin à Londres.

La société biopharmaceutique belge a ainsi dévoilé des données à 16 semaines d'un essai comparant son produit, le Bimzelx, avec le Skyrizi, développé par AbbVie en collaboration avec Boehringer Ingelheim, pour le traitement des rhumatismes psoriasiques.



Le Bimzelx a atteint son principal critère d'évaluation, démontrant sa supériorité sur le critère ACR50 - une mesure standard utilisée pour évaluer l'efficacité d'un traitement - avec un écart de 11 points par rapport au traitement concurrent.



Pour KBC Securities, cet écart de 11 points s'avère statistiquement significatif, ce qui appuie une demande d'allégation de supériorité pour le Bimzelx. En outre, toujours selon les analystes, les autres critères d'évaluation ont révélé une cohérence d'orientation en faveur du produit phare d'UCB, bien qu'ils n'aient pas atteint la significativité statistique ou qu'ils ne soient pas nominalement significatifs.



En résumé, KBC Securities estime que la réussite dans le critère principal permettra à UCB de revendiquer la supériorité de l'efficacité du Bimzelx sur les atteintes articulaires dans le rhumatisme psoriasique, favorisant ainsi l'adoption commerciale du médicament.



Les analystes en ont profité pour maintenir leur recommandation d'achat, avec un objectif de cours de 284 euros.