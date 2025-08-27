UCB : bien orienté sur des propos de broker

UCB gagne 1% à Bruxelles, à la faveur de propos favorables d'ING qui réitère sa recommandation 'achat' et relève son objectif de cours de 220 à 238 euros sur le titre du laboratoire pharmaceutique belge.



'Nous continuons de considérer le médicament Bimzelx comme changeant la donne pour l'entreprise, car nous modélisons désormais un pic de ventes ajusté au risque de 7,8 milliards d'euros à horizon 2033', affirme le broker.



En outre, il s'attend à ce que 'des catalyseurs clés se matérialisent à court terme avec les résultats de phase 3 du concurrent Moonlake dans l'hidradénite suppurée et ceux de phase 2 d'UCB en dermatite atopique, tous deux attendus en septembre'.