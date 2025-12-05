UCB entouré après un relèvement d'objectifs annuels

L'action UCB bondit de 5% à Bruxelles, recherchée après un relèvement par le laboratoire pharmaceutique de ses objectifs de revenus et de rentabilité pour l'ensemble de 2025, grâce à "une performance solide depuis le début de l'année".



Il anticipe désormais un chiffre d'affaires dépassant 7,6 milliards d'euros (soit une croissance de 24%), et une marge d'EBITDA ajustée supérieure à 31%, à comparer à des estimations précédentes qui était d'au moins 7 MdsEUR et au moins 30% respectivement.



"Cette amélioration reflète -en plus de la croissance continue de Rystiggo, Zilbrysq, Fintepla et Evenity- la performance exceptionnelle de Bimzelx, incluant un fort élan dans l'hidradénite suppurée et un mix des payeurs favorable aux États-Unis", explique UCB.



"L'EBITDA ajusté, représentant la rentabilité sous-jacente, devrait bénéficier d'une vente de marques établies réalisée dans le cadre des efforts continus de simplification du portefeuille d'UCB", précise par ailleurs le groupe de santé belge.