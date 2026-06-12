UCB : la mue est accomplie, reste à payer le juste prix Il y a encore trois ans, UCB ressemblait à un cas d'école de la malédiction pharmaceutique : un portefeuille historique rongé par les génériques, des marges sous pression et une rentabilité des capitaux propres tombée sous les 4%. En 2026, le tableau s'est inversé avec une rare brutalité. Le bénéfice par action ajusté a plus que doublé en un an, le flux de trésorerie opérationnel a quasiment doublé lui aussi, et le groupe belge dispose désormais d'un actif, le Bimzelx, capable de battre en essai comparatif direct l'un des blockbusters les plus redoutés d'AbbVie. La question pour l'investisseur n'est plus de savoir si UCB a réussi sa transition, mais si le marché ne l'a pas déjà intégralement payée. Tommy Douziech Publié le 12/06/2026 à 11:58 Partager Cet article est réservé aux abonnés Premium ABONNEZ-VOUS en Premium pour débloquer ces contenus à haute valeur ajoutée ! S'abonner Vous êtes déja client ? Se connecter © Zonebourse.com - 2026 Partager

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