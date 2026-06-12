UCB : la mue est accomplie, reste à payer le juste prix
Il y a encore trois ans, UCB ressemblait à un cas d'école de la malédiction pharmaceutique : un portefeuille historique rongé par les génériques, des marges sous pression et une rentabilité des capitaux propres tombée sous les 4%. En 2026, le tableau s'est inversé avec une rare brutalité. Le bénéfice par action ajusté a plus que doublé en un an, le flux de trésorerie opérationnel a quasiment doublé lui aussi, et le groupe belge dispose désormais d'un actif, le Bimzelx, capable de battre en essai comparatif direct l'un des blockbusters les plus redoutés d'AbbVie. La question pour l'investisseur n'est plus de savoir si UCB a réussi sa transition, mais si le marché ne l'a pas déjà intégralement payée.
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Surperformance est positionnée à l'achat sur UCB depuis le 04/06/2026
UCB est une société biopharmaceutique qui se consacre à la recherche et au développement de nouveaux médicaments et de solutions innovantes destinés aux personnes atteintes de maladies graves du système immunitaire ou du système nerveux central.
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Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.