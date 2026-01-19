Les marchés financiers avaient fait preuve de prudence la semaine dernière à cause de l'escalade des tensions UE / USA au sujet du Groenland. Au cours du weekend, Donald Trump leur a donné raison en lançant un chantage aux droits de douane pour la propriété de l'île. Une situation inédite, qui force les Européens à répliquer, pour éviter de devenir le paillasson des Etats-Unis.

Donald Trump a allumé un nouvel incendie géopolitique en utilisant la menace des droits de douane pour forcer le Danemark à céder le Groenland aux Etats-Unis. Fidèle à sa ligne directrice, le président américain a promis d'imposer des droits de douane additionnels de 10% début février, puis de 25% dès le mois de juin, aux huit pays européens qui ont envoyé du personnel militaire au Groenland. Il s'agit de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas et des pays scandinaves (Danemark, Norvège, Suède et Finlande). L'UE a prévu de riposter économiquement à ce qu'elle qualifie de chantage économique dangereux. Une surtaxe pourrait frapper 93 milliards d'euros d'importations américaines, selon des rumeurs concordantes. On notera que l'UE pourrait être soutenue indirectement par le Canada, qui envisagerait d'envoyer à son tour des soldats au Groenland pour participer à des exercices militaires avec les alliés de l'OTAN. On notera que le marché unique rend difficile le ciblage d'un nombre restreint de pays européens. Mais ce sont les mots, plus que le contenu, qui ont de l'importance actuellement.

Cette situation inédite (un allié naturel qui devient un prédateur territorial) a fait monter d'un cran la tension géopolitique, même si elle n'a pas eu d'impact spectaculaire, à ce stade, sur les marchés financiers. Les investisseurs sont de plus en plus complaisants avec le "style Trump". Dans leur échelle de risque, ils continuent à considérer que les offensives du locataire de la Maison Blanche sont périlleuses, mais que leurs conséquences sont généralement moins perturbatrices que prévu. Pour autant, le dossier groenlandais constitue une escalade inédite du bras de fer entre les Etats-Unis et l'Europe, dont les conséquences peuvent endommager durablement une relation de plus en plus fragile. Il affaiblit aussi par ricochet la position de l'Ukraine face à la Russie.

Le Forum économique mondial de Davos, qui se tient du 19 au 23 janvier, s'annonce explosif. Donald Trump doit arriver en Suisse mercredi, accompagné d'une délégation renforcée. Le WEF, qui avait perdu de sa superbe ces dernières années, pourrait devenir l'arène de l'affrontement entre deux visions du monde occidental.

Même si la géopolitique n'a pas eu, ces derniers mois, d'impact négatif durable sur les marchés actions, les rebondissements du weekend ont fait plonger les indicateurs avancés dans le rouge vif aux USA et en Europe. La journée fériée aux Etats-Unis ce lundi risque de renforcer la volatilité. Dans les jours qui viennent, la nouvelle salve de résultats trimestriels d'entreprises aura du mal à détourner l'attention des investisseurs de la dégradation de la relation Europe / Etats-Unis. Pour démarrer la semaine, ce sont les valeurs-refuge qui ont le vent en poupe : l'or et l'argent ont signé des records dimanche.

En Chine, la croissance annuelle du PIB a atteint 4,5% au T4, en ligne avec les attentes. La croissance de 2025 atteint ainsi 5%, en ligne avec les attentes des autorités.

L'euro chute à son plus bas niveau depuis début décembre après l'escalade des tensions autour du Groenland.

Rick Rieder, le directeur des investissements obligataires de BlackRock, serait bien placé pour succéder à Jerome Powell à la tête de la Fed, selon une information de Bloomberg. La Maison Blanche préférerait conserver Kevin Hassett, qui fait partie des favoris, à son poste de directeur du Conseil économique national. Kevin Warsh, lui, tient la corde sur les sites de paris.

Mercredi, la Cour suprême américaine examinera la constitutionnalité de la tentative de révocation de la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook par la Maison Blanche. La juridiction a aussi prévu d'annoncer mardi une ou plusieurs de ses décisions, mais on ne sait pas si elle concernera les droits de douane imposés par Donald Trump.

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, tiendra une conférence de presse à 10h, heure de Paris, ce jour, pour évoquer la situation politique et probablement annoncer des élections anticipées.

Un effroyable accident entre deux trains à grande vitesse fait une quarantaine de morts en Espagne.

La Californie exige que xAI de Musk cesse de produire des "deepfakes" sexuels.

Sur l'agenda macro : après le PIB chinois publié il y a quelques heures, les principales statistiques sont prévues vendredi, avec les indicateurs d'activité PMI des grandes économies pour le mois de janvier. L'événement de la semaine pourrait toutefois être le Forum économique de Davos, comme souligné plus haut.

Sur l'agenda des sociétés : Netflix, Johnson & Johnson, Intel et Procter & Gamble sont programmés aux Etats-Unis cette semaine. En Europe, Rio Tinto, Experian, Barry Callebaut et Ericsson seront de la partie.

Sur l'agenda tout court : il n'y aura pas de cotations aux Etats-Unis aujourd'hui, où ce lundi est férié pour la journée consacrée à Martin Luther King.

En Asie-Pacifique, le Japon démarre la semaine en baisse de -0,8%, l'Inde de -0,6% et l'Australie de -0,3%. La Corée du Sud reste en apesanteur avec une 12e séance consécutive de gains. Les indices chinois patinent après la publication du PIB 2025, avec une baisse mesurée sur le continent, mais plus forte à Hong Kong (-1%).

Paris démarre la journée en baisse marquée de 1,6% à 8 127 points pour le CAC 40 (accentuée par la forte baisse du luxe, avec la dégradation de la recommandation de Morgan Stanley sur LVMH et le cible qui constitue le secteur pour les droits de douane US). En Suisse, le SMI lâche 0,8% à 13 312 points. Le Bel 20 belge recule de 0,9% à 5 309 points.

Bayer salue la décision de la Cour suprême des Etats-Unis de réexaminer l'affaire Durnell dans le cadre du litige Roundup.

Genmab annonce que l'essai de phase III sur l'epcoritamab (en coopération avec AbbVie) n'a pas atteint son critère principal.

Shell et Mitsubishi envisageraient de céder leurs participations dans un projet canadien de GNL.

EnBW vend sa participation dans le parc éolien offshore Mona à son partenaire JNBP.

Novartis obtient la désignation "thérapie innovante" de la FDA pour l'ianalumab dans le traitement de la maladie de Sjögren.

Standard Chartered s'interroge sur l'avenir de ses activités de crédit aux particuliers en Inde.

Ams-Osram va racheter 200 millions d'euros d'obligations convertibles arrivant à échéance en 2027.

PolyPeptide enregistre une croissance de son chiffre d'affaires 2025 et confirme ses objectifs à moyen terme.

La société norvégienne Hynion va déposer le bilan.

Trump déclare qu'il va poursuivre JPMorgan Chase en justice dans les deux prochaines semaines pour l'avoir blacklisté près l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021.

Dominion Energy obtient à son tour une injonction pour reprendre le chantier de son projet éolien offshore stoppé par la Maison Blanche.

Elon Musk affirme avoir été escroqué par Microsoft et OpenAI, et leur demande 134 milliards de dollars de dommages et intérêts. L'affaire sera examinée fin avril en Californie.

Micron signe une lettre d'intention pour l'achat du site de Tongluo pour 1,8 milliard de dollars.

Les fournisseurs de Nvidia suspendent la production de puces H200 après le blocage des livraisons de puces par la Chine, selon le FT.

Amazon affirme s'engager à faire en sorte que ses centres de données n'augmentent pas les factures d'électricité des consommateurs.

Wipro recule après des prévisions de revenus décevantes et des signatures de contrats en berne.

Les actions d'UBTech Robotics grimpent fort après que le fabricant chinois de robots humanoïdes a reçu une commande d'Airbus.

Singapore Airlines et Air India renforcent leur partenariat.

