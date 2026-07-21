Boeing annonce que Uganda Airlines a commandé 4 Boeing 737-8 et 4 Boeing 787-9 Dreamliner, sa première commande d'avions auprès du constructeur américain. Cette acquisition vise à moderniser la flotte et à soutenir le développement du réseau régional et international de la compagnie.
Les 737-8 seront déployés sur les liaisons intra-africaines ainsi que vers le Moyen-Orient et l'Inde, tandis que les 787-9 desserviront les lignes long-courriers à forte demande vers le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe.
Selon Boeing, l'utilisation combinée des 737 MAX et des 787 Dreamliner permettra de réduire la consommation de carburant de 20 à 25% par rapport aux appareils qu'ils remplaceront, tout en augmentant les capacités de la compagnie.
"Cet engagement avec Boeing marque une étape déterminante dans la croissance d'Uganda Airlines", a déclaré Ato Girma Wake, directeur général de la compagnie, qui souhaite également renforcer le rôle d'Entebbe comme plateforme aérienne régionale.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (46,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (30,4%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (23,3%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,8%), Asie (18,4%), Europe (12,8%), Moyen-Orient (7,8%), Canada (2%), Océanie (1,8%), Afrique (1,8%) et autres (1,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.