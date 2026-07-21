Uganda Airlines commande 8 Boeing pour moderniser sa flotte

La compagnie nationale ougandaise mise sur les 737 MAX et 787 Dreamliner afin d'accompagner la hausse du trafic régional et international.

Boeing annonce que Uganda Airlines a commandé 4 Boeing 737-8 et 4 Boeing 787-9 Dreamliner, sa première commande d'avions auprès du constructeur américain. Cette acquisition vise à moderniser la flotte et à soutenir le développement du réseau régional et international de la compagnie.



Les 737-8 seront déployés sur les liaisons intra-africaines ainsi que vers le Moyen-Orient et l'Inde, tandis que les 787-9 desserviront les lignes long-courriers à forte demande vers le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe.



Selon Boeing, l'utilisation combinée des 737 MAX et des 787 Dreamliner permettra de réduire la consommation de carburant de 20 à 25% par rapport aux appareils qu'ils remplaceront, tout en augmentant les capacités de la compagnie.



"Cet engagement avec Boeing marque une étape déterminante dans la croissance d'Uganda Airlines", a déclaré Ato Girma Wake, directeur général de la compagnie, qui souhaite également renforcer le rôle d'Entebbe comme plateforme aérienne régionale.

