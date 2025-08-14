Ulta Beauty et Target ont annoncé jeudi qu’ils mettraient un terme à leur partenariat à compter de 2026, mettant fin à une collaboration débutée en 2021 et visant à rapprocher la beauté haut de gamme des rayons de la grande distribution. L’accord avait permis l’installation de corners Ulta au sein de centaines de magasins Target à travers les États-Unis.

Ce choix intervient dans un contexte plus difficile pour Target, confronté à un ralentissement de la demande alors que les consommateurs réduisent leurs achats non essentiels. L’inflation persistante et les incertitudes économiques liées à la guerre commerciale engagée par le président Donald Trump pèsent sur les ventes discrétionnaires de l’enseigne.

En préouverture de séance, les actions d’Ulta Beauty et de Target reculaient chacune d’environ 2%, signe que la fin de cette alliance, même consensuelle, suscite des interrogations sur les relais de croissance de part et d’autre.