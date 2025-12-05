Ulta Beauty a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice pour l’exercice fiscal 2025, soutenue par une demande solide pour ses produits de maquillage, soins et parfums, en particulier à l’approche des fêtes de fin d’année. Le titre progresse d’environ 14% sur la séance, porté également par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. La chaîne, qui cible notamment les jeunes consommateurs avec des produits tendance à prix abordables, a enregistré une croissance de 12,9% de ses ventes au troisième trimestre, à 2,86 milliards de dollars, contre 2,72 milliards attendus.

La directrice générale Kecia Steelman a souligné que les clients restent attentifs à leur budget, mais continuent de rechercher un bon rapport qualité-prix. Ulta a profité de campagnes marketing efficaces et de la popularité de marques comme Fenty Beauty de Rihanna. L’amélioration de la rentabilité est également attribuée à une baisse des coûts logistiques pour le e-commerce et à une meilleure gestion des pertes d’inventaire. Le bénéfice par action du trimestre s’est établi à 5,14 dollars, dépassant les prévisions de 4,64 dollars.

Pour l’ensemble de l’exercice, Ulta prévoit désormais un chiffre d’affaires d’environ 12,3 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 12 à 12,1 milliards. Les ventes comparables sont attendues en hausse de 4,4% à 4,7%, au lieu de 2,5% à 3,5% initialement prévues. Le bénéfice par action est désormais estimé entre 25,20 et 25,50 dollars, en nette progression par rapport à la fourchette précédente de 23,85 à 24,30 dollars. Ces révisions témoignent d’une dynamique favorable pour Ulta, malgré un contexte économique plus incertain pour la consommation discrétionnaire.