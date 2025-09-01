Souvent évoqué dans les colonnes de Zonebourse, le plus grand distributeur de produits de soins et de beauté d'Amérique du Nord s'est vigoureusement réveillé durant l'été au point de se rapprocher de ses plus hauts de l'année dernière. Les investisseurs se mettent de nouveau à croire à un bel avenir après la brusque normalisation de la croissance intervenue après une décennie exceptionnelle.

Considéré comme l’équivalent américain de Sephora, Ulta Beauty domine son marché national avec son positionnement à mi-chemin entre la beauté accessible (mass market) et les produits de prestige.

Avant cet été, l’américain a lourdement souffert des perspectives de normalisation du marché. Mais ce n’est pas tout. Les investisseurs ont nourri des inquiétudes liées aux droits de douane quitte à favoriser des entreprises dotées d’une meilleure visibilité sur leurs perspectives. De plus, la nouvelle de la fin du partenariat avec le distributeur Tesco a laissé supposer des futures difficultés à atteindre le grand public. Enfin, la concurrence se fait rude à l’image de Walmart qui a grandement travaillé sur son offre de beauté : lors du dernier trimestre, Walmart a intégré plus de 60 nouvelles marques à son catalogue.

Mais les choses semblent désormais prendre une tournure différente comme en témoigne le formidable bond du titre de 65% depuis les points bas d’avril.

Primo, le groupe a une exposition très limitée aux droits de douane américains puisqu’il s’approvisionne essentiellement auprès des grossistes, distributeurs ou producteurs basés aux États-Unis. Il n’est donc pas directement soumis aux droits de douane. Son exposition directe aux importations étrangères ne dépasse pas 1% des marchandises. Sur cette variable, le risque est donc assez négligeable.

Secundo, Ulta Beauty travaille sur sa diversification avec l’acquisition récente de Space NK, le détaillant britannique de cosmétiques. Space NK a réalisé l’an dernier près de 200 millions de livres sterling de chiffre d’affaires grâce à environ 80 magasins et une forte présence en ligne. Avec cette opération, l’entreprise américaine peut ainsi étendre ses activités au Royaume-Uni et à l’Irlande. Le groupe a aussi initié une percée au Mexique et s'introduira plus tard cette année au Moyen-Orient.

Tertio, Ulta Beauty accentue son offre pour attirer toujours plus de clients. Le lancement de nouveautés s'accélère et le plan de promotions est resserré en excluant les parfums et le prestige qui restent les deux principaux contributeurs de croissance.

Quarto, les produits de beauté sont historiquement perçus comme essentiels en période de ralentissement économique. C’est ce que décrit l’effet rouge à lèvres : dans une conjoncture moins favorable, les consommateurs privilégient de petits luxes abordables, tels que les cosmétiques haut de gamme, plutôt que des achats plus coûteux comme la maroquinerie ou le prêt-à-porter. Les craintes des ménages restent nombreuses entre le pouvoir d’achat, la situation de l’emploi aux Etats-Unis et la dégradation des relations internationales.

Ulta Beauty apparaît donc bien armé, d’autant que les chiffres du deuxième trimestre, publiés la semaine dernière, se sont révélés rassurants. Le groupe a dépassé les attentes et relevé ses objectifs annuels, tout en restant prudent pour le second semestre. Dans ce contexte, et après le fort rebond des dernières semaines, l’action a cédé 7 % au lendemain de l’annonce.

Il n’en demeure pas moins que la valorisation est revenue à des niveaux plus traditionnels, autour de 20 fois les bénéfices attendus cette année, soit en ligne avec la moyenne des cinq derniers exercices. Ulta Beauty est aujourd’hui mieux armé qu’au printemps dernier.