UMG accroît ses ventes et ses bénéfices au 3ème trimestre, aidé par Taylor Swift

Universal Music Group (UMG) a fait état jeudi soir de résultats supérieurs aux attentes au titre du 3ème trimestre, le label musical ayant notamment bénéficié des solides précommandes pour 'The Life of a Showgirl', le dernier album de la pop star américaine Taylor Swift.



Le groupe basé aux Pays-Bas indique avoir dégagé sur le trimestre écoulé un Ebitda ajusté en hausse de 6,9% à 664 millions d'euros, dont une progression de 11,6% à taux de change constants, donnant une marge opérationnelle en amélioration de 0,4 point de pourcentage à 22%.



Son chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 5,3% à 3,02 milliards d'euros, dont une croissance de 10,2% à changes constants, le repli de 4,8% des revenus issus des écoutes sur les plateformes en ligne ('streaming') ayant été plus que compensé par la vigueur des ventes sur supports physiques, qui ont progressé de 18% grâce au succès du dernier opus de Taylor Swift.



Les autres artistes ayant le mieux vendu au cours du trimestre sont le groupe de rock japonais Mrs. Green Apple, la chanteuse pop Sabrina Carpenter et le chanteur country Morgan Wallen.



Dans une note de réaction, les analystes de DZ Bank - à l'achat sur la valeur - saluent l'accélération de la croissance du groupe, une tendance qui devrait selon eux se poursuivre au vu du succès de l'album de Taylor Swift et de la hausse du prix de l'abonnement chez Spotify.



La banque allemande estime cependant que l'action pourrait trouver un nouveau souffle avec une cotation Etats-Unis, qui permettrait d'attirer plus d'investisseurs, tout en jugeant qu'il s'agit du bon moment pour acheter l'action au vu du récent repli du cours de Bourse, qui conduit le titre à être historiquement sous-évaluée.



Coté sur Euronext Amsterdam, UMG progressait de plus de 2,6% vendredi à la mi-journée. Le titre fait globalement du surplace depuis sa scission d'avec Vivendi et son introduction en Bourse, il y a quatre ans.



Le géant suédois de la musique en ligne Spotify doit publier ses résultats trimestriels mardi prochain.