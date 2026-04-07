UMG brille après une offre de Pershing Square

Le fonds du milliardaire Bill Ackman a soumis une offre non contraignante de 55 milliards d'euros pour acquérir Universal Music Group. A la Bourse d'Amsterdam, le titre UMG bondit de plus de 13% ce mardi matin.

L'offre de Pershing Square repose sur une combinaison de numéraire (9,4 milliards d'euros) et d'actions : les actionnaires d'UMG recevraient 5,05 EUR par titre ainsi que 0,77 action d'une nouvelle entité issue de la fusion avec Pershing Square SPARC, appelée à être cotée à New York.



Déjà actionnaire à hauteur de 4,7%, le fonds de Bill Ackman vise une finalisation d'ici la fin de l'année. L'offre, non contraignante, a été transmise au conseil de surveillance d'UMG, dont les principaux actionnaires sont le groupe Bolloré (+5%), Tencent et Vivendi (+10%).



Oddo BHF, qui maintient sa recommandation surperformance, souligne le caractère à la fois ambitieux et incertain de cette opération. Le bureau d'études estime qu'elle vise à lever plusieurs freins à la valorisation du groupe, dont l'absence de cotation américaine, une allocation du capital jugée perfectible et des incertitudes liées à l'actionnariat. Pershing Square met également en avant le potentiel de revalorisation de certains actifs, notamment la participation dans Spotify.



L'opération, qui inclut une réduction de capital et un changement de normes comptables, apparaît toutefois complexe et reste soumise à de nombreuses approbations, notamment celles du conseil et des principaux actionnaires.



Dans ce contexte, Oddo BHF juge que, si la prime proposée pourrait soutenir le titre à court terme, la probabilité de réalisation demeure incertaine, compte tenu du caractère préliminaire de l'offre et de sa complexité d'exécution.



"Au vu des termes employés dans le communiqué concernant la participation de 18% du groupe Bolloré (d'une valeur de 5,8 MdsEUR) et la partie en numéraire de l'offre, d'une valeur de 9,4 MdsEUR, nous estimons que cette opération vise en partie à faciliter la sortie du groupe Bolloré", pointe de son côté Panmure Liberum.



Depuis le début de l'année, le titre UMG recule de plus de 13%.