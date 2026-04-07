Le fonds du milliardaire Bill Ackman a soumis une offre non contraignante de 55 milliards d'euros pour acquérir Universal Music Group. A la Bourse d'Amsterdam, le titre UMG bondit de plus de 13% ce mardi matin.
L'offre de Pershing Square repose sur une combinaison de numéraire (9,4 milliards d'euros) et d'actions : les actionnaires d'UMG recevraient 5,05 EUR par titre ainsi que 0,77 action d'une nouvelle entité issue de la fusion avec Pershing Square SPARC, appelée à être cotée à New York.
Déjà actionnaire à hauteur de 4,7%, le fonds de Bill Ackman vise une finalisation d'ici la fin de l'année. L'offre, non contraignante, a été transmise au conseil de surveillance d'UMG, dont les principaux actionnaires sont le groupe Bolloré (+5%), Tencent et Vivendi (+10%).
Oddo BHF, qui maintient sa recommandation surperformance, souligne le caractère à la fois ambitieux et incertain de cette opération. Le bureau d'études estime qu'elle vise à lever plusieurs freins à la valorisation du groupe, dont l'absence de cotation américaine, une allocation du capital jugée perfectible et des incertitudes liées à l'actionnariat. Pershing Square met également en avant le potentiel de revalorisation de certains actifs, notamment la participation dans Spotify.
L'opération, qui inclut une réduction de capital et un changement de normes comptables, apparaît toutefois complexe et reste soumise à de nombreuses approbations, notamment celles du conseil et des principaux actionnaires.
Dans ce contexte, Oddo BHF juge que, si la prime proposée pourrait soutenir le titre à court terme, la probabilité de réalisation demeure incertaine, compte tenu du caractère préliminaire de l'offre et de sa complexité d'exécution.
"Au vu des termes employés dans le communiqué concernant la participation de 18% du groupe Bolloré (d'une valeur de 5,8 MdsEUR) et la partie en numéraire de l'offre, d'une valeur de 9,4 MdsEUR, nous estimons que cette opération vise en partie à faciliter la sortie du groupe Bolloré", pointe de son côté Panmure Liberum.
Depuis le début de l'année, le titre UMG recule de plus de 13%.
Universal Music Group N.V. est le leader mondial du divertissement musical. Le groupe détient et exploite un large éventail de sociétés spécialisées dans la musique enregistrée, l'édition musicale, le merchandising et le contenu audiovisuel.
Universal Music Group N.V. identifie et forme des artistes et des auteurs-compositeurs, et produit, distribue et promeut les plus grands succès musicaux de la planète.
Le CA par activité se ventile entre enregistrement de musique (75,2%), édition musicale (17,8%) et autres (7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,5%), Royaume-Uni (9%), Japon (6,4%), Allemagne (5,1%), France (3,9%) et autres (25,1%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.