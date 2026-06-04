Le leader mondial du divertissement musical précise avoir acquis ces actions à un prix unitaire de 17,66 EUR, donc bien inférieur à son cours de Bourse de 19,20 EUR de la veille au soir, pour une contrepartie totale d'environ 250 MEUR.

Le rachat a été réalisé en dehors du programme de rachat d'actions existant de 500 MEUR, mais conformément à l'autorisation supplémentaire de rachat d'actions de 500 MEUR accordée lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 13 mai.

UMG a l'intention d'utiliser les actions rachetées pour honorer ses obligations dans le cadre du Plan mondial Universal Music Group 2022, ainsi que ses sous-plans, et/ou pour réduire son capital social.