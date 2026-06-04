UMG en chute après un rachat d'actions à Pershing Square
Universal Music Group (UMG) recule de 6,2% à 18 EUR à Amsterdam, après l'annonce du rachat par le groupe de 14 156 285 de ses actions ordinaires, dans le cadre de la cession de l'ensemble de la position détenue par divers fonds de Pershing Square.
Le leader mondial du divertissement musical précise avoir acquis ces actions à un prix unitaire de 17,66 EUR, donc bien inférieur à son cours de Bourse de 19,20 EUR de la veille au soir, pour une contrepartie totale d'environ 250 MEUR.
Le rachat a été réalisé en dehors du programme de rachat d'actions existant de 500 MEUR, mais conformément à l'autorisation supplémentaire de rachat d'actions de 500 MEUR accordée lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 13 mai.
UMG a l'intention d'utiliser les actions rachetées pour honorer ses obligations dans le cadre du Plan mondial Universal Music Group 2022, ainsi que ses sous-plans, et/ou pour réduire son capital social.
Universal Music Group N.V. est le leader mondial du divertissement musical. Le groupe détient et exploite un large éventail de sociétés spécialisées dans la musique enregistrée, l'édition musicale, le merchandising et le contenu audiovisuel.
Universal Music Group N.V. identifie et forme des artistes et des auteurs-compositeurs, et produit, distribue et promeut les plus grands succès musicaux de la planète.
Le CA par activité se ventile entre enregistrement de musique (75,5%), édition musicale (18%) et autres (6,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (48,4%), Royaume-Uni (9,6%), Japon (7,3%), Allemagne (5%), France (3,9%) et autres (25,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.