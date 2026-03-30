Universal Music Group (UMG) grimpe de 4,4% à Amsterdam, entouré après l'annonce de son intention de mettre en place un programme de rachat d'actions pour un montant total de 500 MEUR, programme qui sera exécuté par un courtier indépendant.
"La stratégie d'allocation de capital d'UMG privilégie un réinvestissement stratégique et discipliné, soutenu par un bilan solide et une génération de trésorerie saine", explique le géant du divertissement musical.
"Cette approche favorise la création de valeur à long terme pour les artistes, auteurs-compositeurs et actionnaires, tout en maintenant la politique de dividendes du groupe, avant de considérer des rendements de capital supplémentaires", poursuit-il.
Le programme de rachat d'actions sera exécuté dans le cadre de l'autorisation existante délivrée lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 14 mai 2025, ainsi que celle qui sera accordée lors des prochaines AG.
UMG a l'intention d'utiliser les actions rachetées pour honorer ses obligations dans le cadre de son Equity Plan 2022, et/ou de réduire son capital social. Le programme de rachat d'actions pourra être suspendu, modifié ou abandonné à tout moment.
Universal Music Group N.V. est le leader mondial du divertissement musical. Le groupe détient et exploite un large éventail de sociétés spécialisées dans la musique enregistrée, l'édition musicale, le merchandising et le contenu audiovisuel.
Universal Music Group N.V. identifie et forme des artistes et des auteurs-compositeurs, et produit, distribue et promeut les plus grands succès musicaux de la planète.
Le CA par activité se ventile entre enregistrement de musique (75,2%), édition musicale (17,8%) et autres (7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,5%), Royaume-Uni (9%), Japon (6,4%), Allemagne (5,1%), France (3,9%) et autres (25,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.