UMG : UBS réitère son conseil neutre

UBS réitère son conseil neutre sur le titre Universal Music Group (UMG) et laisse son objectif de cours inchangé à 28 E. Cet objectif recelant 16% de potentiel de progression pour le titre du groupe d'édition musicale.



UBS estime que la croissance du troisième trimestre est conforme au consensus, mais les difficultés liées aux changes et la faiblesse des marges pourraient peser sur les résultats.



'L'introduction en bourse prochaine d'UMG aux États-Unis pourrait susciter une nouvelle demande de la part des investisseurs' souligne l'analyste dans son étude du jour.