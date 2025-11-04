Umicore a annoncé hier soir avoir conclu un accord en vue de créer avec le groupe industriel sud-coréen HS Hyosung Advanced Materials une co-entreprise spécialisée dans le développement de matériaux d'anode composites silicium-carbone destinés aux batteries lithium-ion pour les véhicules électriques (VE), un projet dont il ne détiendra qu'une participation minoritaire.
Aux termes du partenariat stratégique, dont les termes financiers n'ont pas été précisés, le groupe belge de matériaux de spécialités ne contrôlera que 20% de la joint venture baptisée 'The Extra Mile', qui s'est donné comme objectif de démarrer une usine de démonstration industrielle à Olen (Belgique) d'ici à la fin 2026.
Après plus d'une décennie de recherche et développement (R&D), Umicore estime en effet que ce centre dédié à la technologie des anodes est prêt à passer à la production à l'échelle industrielle.
Tous les employés d'Umicore travaillant dans le domaine des matériaux d'anodes seront transférés à The Extra Mile et conserveront leurs conditions d'emploi.
Dans une note de réaction, les analystes de KBC reconnaissent que cette stratégie va permettre à l'entreprise de limiter les dépenses liées au déploiement de sa technologie d'anode, comme elle l'avait déjà fait dans le domaine des matériaux cathodiques en optant pour un développement prudent et mesuré, mais estiment qu'il est est encore trop tôt pour déterminer si la coentreprise sera couronnée de succès au vu des incertitudes qui entourent encore l'essor de cette technologie.
A la Bourse de Bruxelles, l'action Umicore cédait plus de 3% dans le sillage de cette annonce, mais conserve encore des gains de plus de 60% depuis le début de l'année, portée par la récente envolée des cours des métaux.
Umicore est un groupe mondial spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage. Fort de plusieurs décennies d'expertise en science des matériaux, en chimie, en métallurgie, et en gestion des métaux, Umicore transforme des métaux précieux et critiques en technologies fonctionnelles qui sont utilisées dans de nombreuses applications qui facilitent notre vie quotidienne. Son modèle économique circulaire unique garantit que ces éléments critiques sont continuellement raffinés et recyclés, pour être réintégrés dans de nouvelles applications.
Les quatre divisions d'Umicore - Catalysis, Recycling, Specialty Materials et Battery Materials Solutions - offrent des matériaux et des solutions répondant à la rareté des ressources et au besoin croissant de matériaux fonctionnels pour les technologies propres, la mobilité propre et un monde connecté. Grâce à des produits et des processus sur mesure et à la pointe de la technologie, ils stimulent l'innovation et la durabilité.
Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux pour une vie meilleure (materials for a better life).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.