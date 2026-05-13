"Notre réévaluation du panier de métaux couverts indique un potentiel de hausse significatif pour la division Recycling (Recyclage). Alors que les données du consensus Visible Alpha intègrent encore une normalisation de l'EBITDA du Recyclage sur la période fiscale 2026-2028, nous revoyons à la hausse nos estimations pour la division Specialty Materials (Matériaux de Spécialité) en raison de la solidité des cours du cobalt et du germanium", explique la banque américaine pour justifier sa décision.
"Nous nous situons désormais 14%, 10% et 19% au-dessus du consensus concernant l'EBITDA ajusté du groupe respectivement pour les exercices 2026, 2027 et 2028", précise-t-elle.
Goldman Sachs souligne que pour l'activité Recycling, la mise à jour de son panier de prix des métaux indique un potentiel de hausse d'environ 26% par rapport au consensus Visible Alpha. Ce dernier anticipe en effet une normalisation de l'EBITDA du Recyclage sur la période 2026-2028.
"Nous estimons au contraire que l'EBITDA de cette activité (environ 40% du total du groupe belge spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage) devrait être, au minimum, résilient, et probablement croître d'ici l'exercice 2028. Cette croissance serait soutenue par des niveaux d'activité élevés", observe l'analyste.
En outre, pour la division Specialty Materials (Matériaux de Spécialité), il a relevé son hypothèse de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 de 30 à 40% (contre environ 5% pour le consensus Visible Alpha), et la marge d'EBITDA ajusté de 27 à 31% (contre 23% pour le consensus).
"Cette révision s'explique par une répercussion des prix du cobalt et du germanium bien plus favorable que celle anticipée par le consensus. Nous estimons que cette révision à la hausse des revenus devrait s'accompagner d'un multiple de valorisation plus élevé, compte tenu de l'importance stratégique, de l'exposition à une croissance structurelle et des contraintes d'approvisionnement pesant sur les solutions à base de germanium", explique Goldman Sachs.
Suite à cette note, le titre d'Umicore bondit de 15,5% à 25,84 EUR, signant la plus forte hausse de l'indice BEL 20.
Umicore est un groupe mondial spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage. Fort de plusieurs décennies d'expertise en science des matériaux, en chimie, en métallurgie, et en gestion des métaux, Umicore transforme des métaux précieux et critiques en technologies fonctionnelles qui sont utilisées dans de nombreuses applications qui facilitent notre vie quotidienne. Son modèle économique circulaire unique garantit que ces éléments critiques sont continuellement raffinés et recyclés, pour être réintégrés dans de nouvelles applications.
Les quatre divisions d'Umicore - Catalysis, Recycling, Specialty Materials et Battery Materials Solutions - offrent des matériaux et des solutions répondant à la rareté des ressources et au besoin croissant de matériaux fonctionnels pour les technologies propres, la mobilité propre et un monde connecté. Grâce à des produits et des processus sur mesure et à la pointe de la technologie, ils stimulent l'innovation et la durabilité.
Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux pour une vie meilleure (materials for a better life).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.