Un abaissement en trompe-l'oeil des objectifs de BPA pour Eli Lilly
En marge de la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, Eli Lilly annonce resserrer à la baisse sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2026, qu'il anticipe désormais entre 35,5 USD et 36,5 USD, contre une prévision précédente comprise entre 35,5 USD et 37 USD.
Néanmoins, le groupe explique que cet abaissement reflète un impact de 3,03 USD lié à des charges d'IPR&D (in-process research & development) acquises enregistrées au 2e trimestre. Hors cet élément, le point médian de sa fourchette cible de BPA ajusté a, au contraire, été relevé de 2,78 USD.
De même, le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 85 MdsUSD et 87 MdsUSD, contre une précédente prévision de 82 MdsUSD à 85 MdsUSD, ainsi que sur une marge de performance de 49% à 50,5%, contre 47% à 48,5% auparavant.
Au titre du 2e trimestre 2026, Eli Lilly a vu son BPA ajusté s'accroître d'un tiers, à 8,38 USD, un niveau supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui ressortait aux alentours de 6 USD, pour des revenus en croissance de 48%, à 22,97 MdsUSD, tiré en particulier par ses blockbusters Mounjaro et Zepbound.
Le groupe explique cette forte augmentation de son chiffre d'affaires principalement par un bond de 60% de ses volumes, partiellement compensé par une baisse de 13% des prix réalisés. Le chiffre d'affaires de ses principaux produits en immunologie, en oncologie et en neurosciences a progressé de 121%.
Eli Lilly and Company figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- endocrinologie (74%) : produits pour le traitement de l'ostéoporose, du diabète et des problèmes de croissance ;
- oncologie (14,4%) ;
- maladies immunitaires (8,1%) ;
- neurologie (2,1%) : essentiellement médicaments destinés au traitement de la dépression et de la schizophrénie ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (66,7%), Europe (17,7%), Japon (3,2%), Chine (3%) et autres (9,4%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.