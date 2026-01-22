"On n'est pas passés loin, mais on est rassurés, même si on ne sait pas ce qu'on a évité ni comment, ni pourquoi, ni même si on l'a vraiment évité". Voilà grosso modo le résumé qu'on peut faire de la journée couperet du 21 janvier, lors de laquelle Donald Trump est venu faire la leçon à l'Europe et au reste du monde à Davos. Une leçon brouillonne, qui s'est achevée un peu plus tard par un renoncement apparent à ses prétentions territoriales sur le Groenland et les surtaxes douanières liées, en échange d'un accord-cadre satisfaisant avec l'OTAN.

Retenez bien ce terme, "accord-cadre", parce qu'on risque d'en entendre parler un moment. Personne ne sait au juste ce qu'il y a dedans, si ce n'est qu'il semble écarter un transfert de propriété du Groenland (ou de l'Islande, puisque Donald Trump a involontairement jonglé entre les deux noms pendant son discours). On imagine que cet accord, dont le président américain a promis de donner prochainement les grandes lignes, permet aux Etats-Unis de satisfaire leur appétit pour les matières premières et de coller avec leur stratégie de sécurité militaire. Mais cela reste une supposition, car tous les initiés se sont montrés fort discrets, soit parce qu'ils sont rigoureux, soit parce qu'ils n'en savent foutrement rien eux non plus.

Je grossis un peu trop le trait et je me dois de rappeler que Donald Trump reste un négociateur rusé, même s'il a tendance à partir dans tous les sens quand il s'agit de parler géopolitique. Mais enfin à ce stade, le sentiment qui ressort de tout ça est que le président américain est allé très loin dans la provocation pour finir avec un bilan plutôt maigre. Paradoxalement, tout le monde aurait été plus rassuré si les Etats-Unis avaient obtenu davantage.

Vu depuis les marchés financiers, cet épilogue provisoire constitue presque un happy end. Wall Street a recoupé une partie de ses pertes de mardi en prenant plus de 1% du côté du S&P 500, du Nasdaq 100 et du Dow Jones, et 2% en ce qui concerne l'indice Russell 2000 des petites valeurs. Un peu plus tôt, le CAC 40 français avait sauvé de justesse sa tête d'une huitième séance consécutive de baisse en grappillant 0,08%. Il aurait fallu remonter à la mi-novembre 2017 pour retrouver une séquence négative aussi longue, selon notre archiviste en chef des points d'indices, mon collègue Jean-Yves.

Il faut quand même souligner que Wall Street n'a pas rebondi qu'à cause de l'apparente volte-face de Donald Trump. Le secteur des semiconducteurs a été dopé par un discours enflammé prononcé par le patron de Nvidia depuis Davos, sur les lendemains prospères de l'IA. Je ne devrais d'ailleurs pas dire sous peine de redondance "discours enflammé" en parlant des sorties de Jensen Huang. C'est toujours la même chose. Le monde doute sur l'IA et ce bon Jensen sort de sa boîte pour balayer les craintes. En même temps, on le voit mal dire autre chose : un boulanger n'accueille pas ses clients en leur expliquant que son pain n'est pas terrible, qu'il a tendance à donner des ballonnements et qu'il ne se rappelle pas s'il s'est lavé les mains avant de le pétrir. Jensen Huang a donc balancé que des milliers de milliards de dollars d'investissements vont être nécessaires pour faire tourner toute cette IA. Le marché a préféré l'écouter lui plutôt que ce rabat-joie de patron de Microsoft, qui a déclaré que quand même, il va falloir que tout ce bazar commence à être davantage utilisé pour justifier le remplissage du tonneau des Danaïdes.

Le rebond de Wall Street s'est fait aux dépens des compartiments plus défensifs. L'or a baissé, mais il va en falloir plus pour décramponner les investisseurs de ce pari consensuel, relativement sûr et plutôt lucratif. Le secteur obligataire, toujours plus posé, attend de voir lui aussi la tournure prise par les événements. L'autre actualité de la veille a plus ou moins accouché d'une souris : la Cour suprême américaine penche plutôt en faveur d'un maintien en poste de la gouverneure de la Fed Lisa Cook. Le fait n'est pas acquis, mais la teneur des débats allait en ce sens. Il s'agirait d'un revers pour la Maison Blanche dans sa volonté de renforcer son emprise sur la banque centrale américaine.

La séance de jeudi sera dominée par une série d'indicateurs publiés en retard à cause du shutdown aux Etats-Unis, notamment des données d'inflation PCE et de revenus et dépenses des ménages. Il y aura aussi la dernière estimation du PIB US du T3 2025 et les rituelles inscriptions hebdomadaires au chômage. Côté sociétés, quelques belles signatures sont programmées outre-Atlantique (Procter & Gamble, GE Aerospace, Abbott Laboratories, Intel notamment).

En Asie-Pacifique, le vert domine après le soulagement autour du dossier groenlandais. Le Japon reprend 1,8% et la Corée du Sud gagne 1%. Les hausses sont un peu inférieures en Australie et en Chine continentale. Hong Kong fait cavalier seul avec un repli symbolique de 0,1% en cours de séance. En Europe, un rebond se dessine à l'ouverture, pour s'inscrire dans la tendance de clôture de Wall Street.

Le CAC 40 rebondit de 1,2% à 8 168 points à l'ouverture. Le SMI grimpe de 0,85% à 13 268 points. Le Bel 20 repasse les 5 300 points en s'adjugeant 1,2%.

Les temps forts économiques du jour

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Addlife : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 205 SEK.

Alstom : Oxcap Analytics démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 27,40 EUR.

Aperam : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 35 EUR à 37 EUR.

Arcelormittal : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 45 EUR à 55 EUR.

Asker Healthcare Group : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 100 SEK.

Autostore Holdings : SB1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 11 NOK à 14 NOK.

Ayvens : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 10 à 11 EUR.

Barry Callebaut : Bank Vontobel passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1150 CHF à 1500 CHF.

Bawag Group : UBS passe à acheter depuis en révision avec un objectif de cours relevé de 127 à 151 EUR.

Beazley : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 1025 GBX à 1280 GBX.

Bilfinger : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 115 à 141 EUR.

BNP Paribas : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 92 EUR à 97 EUR.

Capgemini : Berenberg démarre le suivi à conserver en visant 143 EUR.

Carrefour : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 15,75 à 15,40 EUR.

Helleniq Energy Holdings : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 8,50 EUR à 7,80 EUR.

Helvetia Baloise Holding : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 193,90 CHF.

Logitech International : Bank Vontobel passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 103 à 96 CHF.

NKT : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 960 DKK à 855 DKK.

Novartis : Bank Vontobel passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 112 à 129 CHF.

Orsted : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 130 DKK à 170 DKK.

Pandora : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 1032 DKK à 574 DKK.

Planisware : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 28 EUR à 26 EUR.

Roche Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 288 à 345 CHF.

Salzgitter : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 50 à 52 EUR.

Thule Group : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 260 SEK.

Ubisoft Entertainment : BMO Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 14 à 10 EUR.

Virbac : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 400 à 440 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Volkswagen a généré un flux de trésorerie net d'environ 6 milliards d'euros dans sa division automobile en 2025, un peu plus que prévu.

Deutsche Börse finalise l'accord de rachat d'Allfunds sur la base d'une valorisation de 5,3 milliards d'euros.

BAE Systems remporte un contrat de 473 millions de dollars pour la production du Paladin.

Arcelormittal relance les négociations pour vendre ses activités sud-africaines.

Le directeur général de Volvo Cars réaffirme ses projets de production en Suède malgré la menace des droits de douane américains.

EQT rachète Coller Capital pour 3,2 milliards de dollars.

L'autorité belge de la concurrence approuve la fusion entre Aedifica et Cofinimmo.

Nexi présentera son plan d'affaires et ses résultats pour l'exercice 2025 le 5 mars.

Nyxoah annonce un investissement visant à accroître sa capacité de production en Belgique.

Les principales publications du jour : Investor AB, EQT, Essity, Tryg, Bankinter…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

