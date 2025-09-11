Eni annonce que GreenIT, coentreprise italienne de sa filiale Plenitude et de CDP Equity, a signé un nouvel accord de financement de projets d'un montant total de 370 millions d'euros pour soutenir ses projets d'énergie renouvelable.
Aligné sur les principes des prêts verts, ce financement soutiendra le développement d'un portefeuille de nouveaux projets onshore en Italie, dont la construction devrait être achevée d'ici 2028, conformément au plan industriel de GreenIT.
La Banque européenne d'investissement y a souscrit un montant total de 220 MEUR, dont 180 MEUR de prêts directs et 40 MEUR via des intermédiaires financiers, le reste du financement ayant été fourni par de grandes banques européennes.
11/09/2025
