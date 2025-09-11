Eni S.p.A est une entreprise énergétique mondiale à fort contenu technologique, présente tout au long de la chaîne de valeur : de l'exploration, du développement et de l'extraction du pétrole et du gaz naturel à la production d'électricité à partir de la cogénération et des sources d'énergies renouvelables, en passant par le raffinage et la chimie traditionnels et biologiques, et le développement de processus d'économie circulaire. Eni S.p.A étend sa portée aux marchés finaux, en commercialisant du gaz, de l'électricité et des produits aux marchés locaux ainsi qu'aux clients privés et professionnels, auxquels elle offre également des services d'efficacité énergétique et de mobilité durable. Grâce à la consolidation des compétences, des technologies, de la diversification géographique et des sources, des alliances de développement et des modèles commerciaux et financiers innovants, Eni S.p.A continue de générer de la valeur, en répondant aux défis du trilemme de l'énergie.