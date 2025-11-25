L’administration Trump a annoncé mardi, par le biais d’un article publié sur ABC News, qu’un accord de principe sur un plan de paix avait été conclu avec une délégation ukrainienne, dans le cadre d’une nouvelle initiative diplomatique destinée à rouvrir les pourparlers avec la Russie. Selon un responsable américain, cet accord, négocié à Genève avec les Ukrainiens et poursuivi à Abou Dhabi avec une délégation russe, ne nécessiterait plus que des ajustements mineurs. Il s’agit de la première reconnaissance officielle d’un consensus en cours entre Washington et Kyiv, bien que ni l’Ukraine ni la Russie n’aient publiquement confirmé leur participation aux discussions.

Ces négociations sont conduites par le secrétaire à l’Armée Dan Driscoll, qui a rencontré lundi la délégation russe à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Il agit aux côtés du secrétaire d’État Marco Rubio et de l’émissaire spécial Steve Witkoff. L’équipe américaine adopte une posture militaire affirmée, jugée nécessaire pour renforcer la crédibilité du processus. La dernière version du plan de paix, réduite à 19 points, a été allégée de dispositions controversées, notamment sur l’amnistie des crimes de guerre et les restrictions militaires à l’Ukraine, facilitant l’adhésion de Kyiv.

L’administration américaine cherche à obtenir un cessez-le-feu avant Thanksgiving, alors que la guerre reste une priorité stratégique. Du côté russe, le Kremlin a démenti tout commentaire officiel, dénonçant un "déferlement d’informations". Dans le même temps, une attaque massive de missiles russes sur Kyiv, qui a fait deux morts, a rappelé la fragilité du contexte. Le rôle inhabituel de Dan Driscoll dans cette mission diplomatique s’inscrit dans une volonté de Washington d’associer fermeté militaire et pression diplomatique pour faire avancer les négociations.