Donald Trump est en campagne pour décrocher le prix Nobel de la paix. Quoiqu'on puisse en dire, il s'est imposé comme le "peace-maker" de l'année et ne compte pas s'arrêter. Selon Bloomberg, un accord territorial serait en discussion avant sa rencontre avec Vladimir Poutine.

En sept mois, Trump a été impliqué dans la résolution de nombreux conflits, entre l’Inde et le Pakistan, le Cambodge et la Thaïlande, l’Egypte et l’Ethiopie, le Rwanda et la RDC, et enfin la Serbie et le Kosovo.

Vladimir Poutine signerait volontiers un accord de paix lui permettant de garder le contrôle de l’est ukrainien. La Russie ne contrôle pourtant pas entièrement ces zones. Un gel des positions actuelles ferait partie des négociations, selon les sources Bloomberg.

Carte intéractive de l’évolution de la guerre de territoire ( Source : ArcGIS Online )

Les détails restent flous. On ignore encore comment réagirait Volodymyr Zelensky, ou si Moscou accepterait de renoncer à d’autres territoires occupés, comme la centrale nucléaire de Zaporizhzhya, la plus grande d’Europe.

Un tel accord placerait le président ukrainien à l’écart, face à un ultimatum "à prendre ou à laisser". En Europe, certains pourraient dénoncer un simple cessez-le-feu offrant à Poutine le temps de reconstituer ses forces.

Donald Trump, lui, se pose en médiateur entre la Russie et l’Europe. "Il est plus que temps que Donald Trump reçoive le prix Nobel de la paix", a déclaré sa porte-parole Karoline Leavitt le 31 juillet. Ce vendredi, un nouvel accord sera signé à Washington entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.