Le groupe irlandais spécialiste des solutions pour l'enveloppe du bâtiment a annoncé son intention de coter 25 % de sa filiale ADVNSYS qui est spécialisée dans les infrastructures pour data centers. L'opération devrait se faire à Amsterdam au premier trimestre de l'année prochaine. Elle pourrait faire libérer le potentiel de la filiale et effacer la dette du groupe. Le titre s'envole en séance.

Kingspan, dont nous avions fait une présentation il y a deux ans, figure parmi les leaders mondiaux des enveloppes de bâtiment. Le groupe est surtout un spécialiste des solutions d’isolation avec les trois quarts du chiffre d’affaires réalisé avec les panneaux isolants et les solutions rigides. Au niveau géographique, Kingspan réalise la majorité de ses revenus en Europe (70 %). Un cinquième de l’activité provient des régions d’Amérique (22 %).

La cinquième société cotée d’Irlande a élargi ses compétences ces dernières années à l’étanchéité des toitures, aux solutions de gestion de l’air et de l’eau ainsi qu’aux planchers techniques pour les data centers. C’est précisément ce dernier segment, regroupé sous la bannière ADVNSYS, qui s’apprête à prendre son autonomie boursière.

Cette activité s’est imposée ces dernières années comme un important relais de croissance. Elle ne pèse certes que 6 % des revenus mais elle affiche une progression à deux chiffres dans un secteur en pleine effervescence. ADVNSYS a généré l’an dernier un EBITDA de 197 millions d’euros et le management vise près de 300 millions dès l’an prochain. Au-delà de la contribution financière, cette filiale renforce également le discours de la société (la fameuse storytelling) auprès des investisseurs en mettant en avant une dimension technologique sur un modèle économique a priori peu glamour. Car il faut reconnaître que les marchés se passionnent davantage pour l’IA que pour les matériaux d’isolation.

Ainsi, si l’on se base sur des multiples du secteur qui dépassent souvent 20 fois l’EBITDA, la filiale pourrait être valorisée à plus de 6 milliards d’euros.

L’introduction en Bourse permettrait à Kingspan d’effacer intégralement sa dette. Le groupe pourrait ainsi se concentrer sur ses segments historiques. Il conservera malgré tout les trois quarts du capital de la filiale. La maison-mère continuera ainsi de superviser la situation. Le titre s’envole de 10% après l’annonce de l’opération.