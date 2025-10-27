Le président américain s'est envolé vendredi soir pour une tournée en Asie, dont le point d'orgue sera la rencontre avec Xi Jinping, jeudi en Corée du Sud. La semaine sera donc marquée par de nombreux rendez-vous diplomatiques, qui viennent s'ajouter à un agenda déjà bien rempli. Les investisseurs attendent les réunions de la Fed et de la BCE, ainsi que les résultats des grandes tech américaines.

Décidément, il ne s’arrête jamais. Plutôt que de passer un week-end à jouer au golf, Donald Trump a entamé une tournée diplomatique en Asie, avec de très nombreux rendez-vous au programme.

Je commence donc par un petit résumé des dernières 48 heures. Départ vendredi soir, ravitaillement samedi au Qatar, rencontre avec l’émir et le Premier ministre à bord d’Air Force One. Et dimanche : arrivée en Malaisie, pas de danse sur le tarmac, parrainage de l’accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge, signature d’accords commerciaux avec le Cambodge, la Thaïlande et la Malaisie et d’accords sur les minerais avec ces deux derniers. Puis, participation au sommet de l’Asean et rencontre avec le président brésilien, Lula.

Pour en revenir à Donald Trump, nous sommes dans une de ces séquences où il enchaîne les descentes d’avions, poignées de mains avec ses homologues, et cérémonies de signatures. C’est ce qu’il aime et c’est surtout ce que la Maison Blanche adore mettre en scène (vous la voyez venir la vidéo de deux minutes où il marche au ralenti, un extrait de discours où il dit que tout est historique en voix off, et une musique épique pour accompagner le tout). Il faut montrer un président qui est toujours dans l’action. Être toujours à l’offensive, traiter tous les sujets en même temps, occuper le terrain en permanence. C’est ce qui lui permet de constamment garder la main et de rester au centre du jeu. Et pendant que les Démocrates et les médias ont toujours un temps de retard, lui avance. En mode bulldozer (coucou l’aile Est de la Maison Blanche).

La séquence diplomatique continue aujourd’hui, avec un départ pour le Japon, où il rencontrera demain la nouvelle Première ministre, Sanae Takaichi. Mercredi, il sera en Corée du Sud. Il s’entretiendra avec le Président Lee Jae-myung, avant de participer au sommet de l’APEC (Coopération économique de l’Asie Pacifique).

Mais ce que tout le monde attend, c’est sa rencontre avec Xi Jinping, jeudi, toujours en Corée du Sud. Après plusieurs mois de détente, la tension entre Washington et Pékin est remontée d’un cran depuis le début du mois. La Chine avait annoncé la mise en place de nouveaux contrôles sur les exportations de terres rares, et Donald Trump avait répliqué en menaçant d’imposer 100% de droits de douane supplémentaires à partir du 1er novembre.

Droits de douane, terres rares, semi-conducteurs, fentanyl, soja, Tiktok…les sujets de discussions ne manqueront pas. En amont de la rencontre entre les deux présidents, les négociateurs américains et chinois se sont retrouvés ce week-end en Malaisie. Une rencontre visiblement positive puisque les chinois parlent d’un "consensus préliminaire", quand Donald Trump se dit confiant sur la conclusion d’un accord avec Xi Jinping. Scott Bessent a lui déclaré hier s’attendre à une reprise des achats de soja par la Chine et à un report d'un an de l'élargissement du régime de licences sur les terres rares.

Les autres événements de la semaine seront la réunion de la Fed et les résultats des grandes tech américaines. Les deux principaux éléments derrière la hausse des marchés ces dernières semaines. Les indices américains ont d’ailleurs clôturé sur de nouveaux records vendredi soir.

En effet, la hausse des indices cette année est d’abord soutenue par la thématique de l’IA. Et cette semaine sera un vrai test puisque Amazon, Alphabet, Meta et Microsoft publient leurs résultats. La question pour les investisseurs reste toujours de savoir si les centaines de milliards de dollars d’investissements dans l’IA seront rentabilisés. Selon les calculs de Bloomberg, les Capex de ces 4 entreprises s’élèveront à 360 milliards de dollars cette année et 420 milliards en 2026.

L’autre élément qui soutient les marchés, c’est la politique monétaire plus accommodante de la Fed. Rappelons que la Fed a repris les baisses de taux en septembre. Ce mercredi, une nouvelle baisse de 25 points de base est attendue. S’il n’y a aucun suspense sur la décision, il faudra en revanche surveiller la teneur du communiqué et des propos de Jerome Powell en conférence de presse.

Plusieurs autres banques centrales se réunissent également cette semaine. La BCE devrait maintenir ses taux d’intérêt inchangés jeudi. La décision de la Banque du Japon est aussi attendue jeudi, et celle de la Banque du Canada mercredi.

Les autres infos à retenir du week-end :

L’agence Moody’s a maintenu vendredi la note de la France tout en dégradant sa perspective de stable à négative.

Donald Trump a annoncé samedi qu'il imposait des droits de douane supplémentaires de 10% aux importations en provenance du Canada après la diffusion d'une publicité anti-droits de douanes par la province canadienne de l'Ontario.

En Argentine, le parti de Javier Milei a créé la surprise en remportant les élections législatives.

En Asie Pacifique, les indices sont en nette hausse, dans le sillage de Wall Street vendredi soir. Au Japon, le Nikkei marque un nouveau plus haut historique, et franchit la barre des 50 000 points. Les places européennes devraient également ouvrir dans le vert.

Les temps forts économiques du jour

L’indice Ifo en Allemagne à 10h et les commandes de biens durables aux Etats-Unis à 13h30. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h30, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

TotalEnergies a repris son projet de GNL au Mozambique après la levée de la force majeure.

Michelin a annoncé un programme de rachat d'actions pour accroître la valeur actionnariale.

Lucibel a effectué une division d'actions suivie d'un processus de retrait de la cote.

Les principales publications du jour : Exosens, Clariane, Lumibird, Freelance.com, Nacon, Bigben Interactive.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Novartis a acquis Avidity Biosciences pour 12 milliards de dollars afin de renforcer son pipeline en neurosciences.

Legal & General a finalisé un rachat de pension avec Ford au Royaume-Uni..

HSBC enregistrera une provision de 1,1 milliard de dollars suite à une décision de justice au Luxembourg liée à l'affaire Madoff.

Rio Tinto teste une flotte de camions miniers électriques à la mine Oyu Tolgoi.

Les principales publications du jour : Deutsche Borse…

D'Amérique du Nord

Amazon investira 1,6 milliard de dollars dans ses opérations néerlandaises au cours des trois prochaines années.

Microsoft fait face à des actions en justice en Australie pour marketing trompeur et comportement anti-concurrentiel.

Boeing fait face à des conflits de travail continus avec le syndicat IAM, prolongeant une grève dans sa 13e semaine.

Le shutdown entraîne des pénuries de contrôleurs aériens, affectant les opérations de vol à travers le pays.

La Pologne collabore avec Palantir pour améliorer ses capacités en IA, IT et cybersécurité.

Les principales publications du jour : NXP Semiconductours, Cadence Design Systems, Brown&Brown, Nucor, Waste Management, Keurig Dr Pepper

D'Asie et d'ailleurs

Larvotto Resources a rejeté une offre de rachat de USAC, jugeant l'offre indicative non contraignante sous-évaluée.

Serres Group vise à lever jusqu'à 1,7 milliard de dollars grâce à une introduction en Bourse à Hong Kong.

Les principales publications du jour : Canon, Nidec, Hanwha Ocean…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.