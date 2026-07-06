En 2025, les Alliés de l'OTAN s'étaient engagés à porter les dépenses de défense à 5% du PIB. Mais l'augmentation des budgets ne résout pas tout.

Après plusieurs mois de tensions, les Alliés de l’OTAN se retrouvent à Ankara (Turquie) pour le sommet annuel de l’organisation.

L’an dernier, à La Haye, les 32 pays membres de l’Alliance atlantique – à l’exception de l’Espagne - s’étaient engagés à porter leurs dépenses de défense à 5% du PIB.

Un accord qui n’a pas éteint les critiques de Donald Trump. "Les États-Unis dépensent plus d'argent pour l'OTAN que tout autre pays, de loin, pour les protéger, sans en tirer aucun avantage", s’est-il indigné dans un post sur Truth Social le 2 juillet. "Les États-Unis, 999 milliards de dollars, le Royaume-Uni, 90,5 milliards de dollars, la France, 66,5 milliards de dollars, l’Italie, 48,8 milliards de dollars, la Pologne, 44,3 milliards de dollars. D'autres, y compris l'Allemagne, sont BEAUCOUP PLUS BAS. Ridicule !"

Donald Trump compare ici les dépenses militaires de chaque pays, mais il faut rappeler que le budget de l’OTAN est financé à 60% par les pays européens, la contribution des Etats-Unis n’est que de 14.9%.

Surtout, les membres de l’OTAN hors Etats-Unis ont augmenté de 20% leurs dépenses militaires l’an dernier, pour les porter à 574 milliards de dollars.

Et Mark Rutte a déployé tout son charme pour mettre en avant ces efforts, lorsqu’il s’est rendu à la Maison Blanche, fin juin, allant même jusqu’à présenter un tableau intitulé le Trump Trillion (les mille milliards de Trump).

Bureau Ovale, le 24 juin 2026

Mais, comme l’expliquait le Secrétaire Général de l’OTAN au cours de cette rencontre, la montée en puissance des pays alliés n’est pas qu’un sujet de moyens. "Vous atteignez véritablement la capacité d'absorption maximale, car il faut recruter les hommes et les femmes en uniforme et s'assurer que la production industrielle de défense est au rendez-vous".

A Ankara, les débats porteront d’ailleurs sur le passage à l'échelle de la production d'armements et sur la stimulation de l'innovation en matière de défense. "L’année dernière, tout tournait autour de promesses", résume Mark Rutte dans une interview au Wall Street Journal. "Cette année, il s’agit de concrétiser".

La menace du retrait toujours présente

Mais entre les Etats-Unis et leurs alliés, ce n’est pas qu’un sujet budgétaire et capacitaire. En effet, de nombreux dossiers ont contribué à tendre les relations depuis le retour de Trump à la Maison Blanche. D’abord, l’Ukraine dès février 2025, puis le Groenland en début d’année et bien sûr l’Iran.

Autant de dossiers qui génèrent de la frustration du côté de la Maison Blanche et qui remettent sur la table la réduction de la présence militaire américaine en Europe.

Selon le Wall Street Journal, le mois dernier, Pete Hegseth prévoyait d’annoncer de nouvelles réductions d’effectifs militaires en Europe. Un plan finalement bloqué par le conseiller à la sécurité nationale, Marco Rubio.

Le Secrétaire à la Défense se satisfait néanmoins d’avoir déjà réduit la présence militaire américaine en Europe aux "niveaux pré-2022", soit avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

En mai, le Pentagone avait annoncé que 5 000 militaires seraient retirés d’Allemagne d’ici à 1 an. Une sanction contre Friedrich Merz qui avait estimé que les Américains n’avaient "visiblement aucune stratégie" en Iran et que Téhéran "humiliait" les Etats-Unis.

Donald Trump a plusieurs fois émis l’idée que les Etats-Unis pourraient redéployer leurs troupes vers les pays européens qui ont le plus soutenu les Etats-Unis, se disant "très déçus" du soutien des pays de l’OTAN dans la guerre en Iran.

Et au-delà du déploiement des troupes, Donald Trump a plusieurs fois remis en cause l'engagement des États-Unis envers le pacte de défense mutuelle de l'OTAN. Le 6 avril dernier, au terme d’une conférence de presse consacrée à la situation en Iran, il avait conclu son propos avec cette charge contre l’OTAN : "Tout a commencé, si vous voulez connaître la vérité, avec le Groenland. Nous voulons le Groenland. Ils ne veulent pas nous le donner. Alors j’ai dit : “Bye bye !” ".

Un sommet sans histoire ?

Mais l’ambiance s’est un peu réchauffée ces dernières semaines. Le mémorandum d’entente entre les Etats-Unis et l’Iran, annoncé juste avant l’ouverture du G7 d’Evian, et la reprise du trafic dans le détroit d’Ormuz, a contribué à faire retomber la pression.

Selon Reuters, qui a pu consulter le projet de déclaration finale, tous les dirigeants de l'OTAN, y compris le président Trump, devraient réaffirmer leur "engagement inébranlable" en faveur de la défense collective au titre de l'article 5.

A Ankara, les pays membres devraient aussi s’engager à verser 70 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine pour 2026 et à fournir un soutien "d'un niveau au moins équivalent" en 2027.

Si l’Ukraine n’est pas membre de l’OTAN, le président Zelensky sera bien présent en Turquie et devrait rencontrer Donald Trump. Les relations entre les deux hommes, se sont plutôt réchauffées ces dernières semaines. Il y a trois semaines, à Evian, ils s’étaient entretenus en tête à tête, juste avant une réunion de travail avec l’ensemble des dirigeants du G7.

"C’est la première fois que nous avons une telle convergence en G7", s’était d’ailleurs félicité Emmanuel Macron à l’issue du sommet.