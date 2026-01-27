Wall Street devrait entamer la séance favorablement à en croire les futures, les investisseurs semblant avoir déjà bien intégré la perspective d'une pause de la Fed dans sa réduction des taux directeurs, à l'issue de sa réunion de cette semaine.

A une demi-heure du coup de cloche d'ouverture, les contrats futures sur le S&P 500 (+0,2%) et le Nasdaq-100 (+0,6%) présagent une poursuite de la dynamique favorable observée au cours de la première séance de la semaine.



Pour rappel, le Dow Jones a terminé la séance de lundi sur un gain de 0,64% à 49 412 points, tandis que le S&P 500 a pris 0,5% à 6 950 points, et que le Nasdaq-100 a signé une progression de 0,42% à 25 713 points.



La Fed doit rendre ses décisions de politique monétaire demain soir au terme de deux jours de débat, sachant qu'un "statu quo" sur les taux ne fait guère de doutes après les trois assouplissements monétaires successifs de la fin 2025.



"La question clé est de savoir si elle signale un maintien prolongé", estimait-on vendredi dernier chez Société Générale, qui "attend toujours une baisse de 25 points de base en mars, bien que le risque d'une nouvelle pause soit important".



"Sans menace récessionniste et avec une inflation trop élevée, la Fed n'a pas d'urgence à agir", rappelant lundi Oddo BHF. "Le marché n'attend plus de baisse de taux en mars, ni en avril, et la probabilité implicite pour juin est tombée à 75%".



Seule donnée au calendrier de la séance, attendue une demi-heure après l'ouverture, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board devrait ressortir en légère hausse vers 91 selon Jefferies, après 89,1 en décembre.



Parmi les publications du jour, Boeing a signé une fin d'année 2025 en nette accélération et a dépassé les attentes, porté par une reprise marquée des livraisons d'avions et une amélioration sensible de ses indicateurs financiers.



GM a fait part d'une augmentation de son dividende trimestriel de 20% et d'un nouveau programme de rachat d'actions de 6 milliards de dollars, à l'occasion de la publication de résultats meilleurs que prévu pour son 4e trimestre.



UnitedHealth a quant à lui dévoilé des trimestriels bien plus décevants, avec un BPA à peu près conforme à l'estimation moyenne des analystes pour les 3 derniers mois de 2025, mais un profit des opérations en chute de 95%.



Toujours dans l'actualité des valeurs, Micron a lancé la construction d'une installation avancée de fabrication de wafers à Singapour, pour mieux répondre à la demande de l'IA, représentant un investissement de 24 MdsUSD.