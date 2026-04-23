Un BNPA trimestriel grevé par les changes pour Dassault Systèmes

Dassault Systèmes dévoile un BNPA non-IFRS en baisse de 6% (+4% à taux de change constants) à 0,30 EUR au titre du 1er trimestre 2026, avec une marge opérationnelle non-IFRS en repli de 0,6 point à 30,3%.

À 1,51 MdEUR, le chiffre d'affaires de l'éditeur de logiciels d'entreprise a diminué de 4% en données totales mais augmenté de 3% à taux de change constants, dont un CA logiciel de 1,38 MdEUR, composé à 85% de revenus récurrents.



"Au premier trimestre, notre performance est conforme à nos objectifs, confirmant l'efficacité de notre stratégie", commente son directeur général adjoint en charge des finances du groupe, Rouven Bergmann.



"Nos moteurs de croissance en témoignent : la 3DEXPERIENCE et le cloud affichent une progression plus de deux fois supérieure à celle du chiffre d'affaires logiciel, tandis que notre ARR (valeur annuelle des contrats récurrents) croît de 6%", souligne-t-il.



"Avec un flux de trésorerie opérationnelle qui s'établit à 949 MEUR, nous illustrons à la fois la qualité de nos résultats et la solidité de notre modèle économique", conclut-il, tout en pointant un carnet de commandes équilibré entre les différents marchés finaux.



Aussi, Dassault Systèmes confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2026, dont un BNPA entre 1,30 et 1,34 EUR, une marge opérationnelle non-IFRS entre 32,2% et 32,6%, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 6,29 et 6,41 MdsEUR.