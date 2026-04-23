Un BNPA trimestriel grevé par les changes pour Dassault Systèmes
Dassault Systèmes dévoile un BNPA non-IFRS en baisse de 6% (+4% à taux de change constants) à 0,30 EUR au titre du 1er trimestre 2026, avec une marge opérationnelle non-IFRS en repli de 0,6 point à 30,3%.
À 1,51 MdEUR, le chiffre d'affaires de l'éditeur de logiciels d'entreprise a diminué de 4% en données totales mais augmenté de 3% à taux de change constants, dont un CA logiciel de 1,38 MdEUR, composé à 85% de revenus récurrents.
"Au premier trimestre, notre performance est conforme à nos objectifs, confirmant l'efficacité de notre stratégie", commente son directeur général adjoint en charge des finances du groupe, Rouven Bergmann.
"Nos moteurs de croissance en témoignent : la 3DEXPERIENCE et le cloud affichent une progression plus de deux fois supérieure à celle du chiffre d'affaires logiciel, tandis que notre ARR (valeur annuelle des contrats récurrents) croît de 6%", souligne-t-il.
"Avec un flux de trésorerie opérationnelle qui s'établit à 949 MEUR, nous illustrons à la fois la qualité de nos résultats et la solidité de notre modèle économique", conclut-il, tout en pointant un carnet de commandes équilibré entre les différents marchés finaux.
Aussi, Dassault Systèmes confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2026, dont un BNPA entre 1,30 et 1,34 EUR, une marge opérationnelle non-IFRS entre 32,2% et 32,6%, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 6,29 et 6,41 MdsEUR.
Dassault Systèmes SE est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- logiciels (90,5%) : logiciels d'optimisation des processus de production et logiciels de conception en 3D destinés aux marchés de la mécanique générale, de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de consommation, de l'électricité et de l'électronique, et de la conception d'usines et de la construction navale. En outre, le groupe propose des services de mises à jour et de support technique ;
- services (9,5%) : services de conseil technologique et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (16,1%), Allemagne (4,9%), Europe (11,8%), Etats-Unis (47,1%), Amériques (1,3%), Japon (6,6%) et Asie (12,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.