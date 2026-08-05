Tech, énergie, finance… les planètes sont plus que jamais alignées pour corporate America.

Publié le 05/08/2026 à 11:45 - Modifié le 05/08/2026 à 11:47

Les attentes étaient élevées pour cette saison des résultats. Les entreprises du S&P 500 ont largement répondu aux attentes.

Selon Factset, les bénéfices par action des entreprises du S&P 500 ont progressé de 47.4% au deuxième trimestre, soit la plus forte progression jamais enregistrée (hors période Covid).

Des résultats qui ont largement dépassé les attentes des analystes. Ils sont supérieurs de 31.4% aux estimations initiales. C’est l’écart le plus élevé depuis que Factset relève ces chiffres (2008).

Ces résultats exceptionnels sont en bonne partie imputables à la tech, le boom de l’IA dopant les bénéfices, en particulier chez les fabricants de semi-conducteurs.

A cela, il faut ajouter les éléments exceptionnels chez Amazon et Alphabet. En effet, les deux sociétés sont présentes au capital d’Anthropic. Alphabet a aussi des parts dans SpaceX. Et la simple réévaluation de ces participations fait exploser les bénéfices. Alphabet a ainsi dépassé la barre des 100 milliards de dollars de profits sur un trimestre, une première.

Sans Amazon et Alphabet, la croissance des bénéfices du S&P 500 retomberait à 28.8%. Leur influence est donc majeure mais la dynamique bénéficiaire reste très forte sans ces éléments exceptionnels.

En effet, il n’y a pas que la tech qui affiche de solides performances. Huit des onze secteurs du S&P 500 enregistrent une croissance des bénéfices à deux chiffres.

Source : Factset

D’abord, parce que les investissements dans l’IA ne bénéficient pas qu’aux acteurs de la tech. A titre d’exemple, la construction de data center dope l’activité de Caterpillar. Hier, la société a publié un bénéfice ajusté par action largement supérieur aux attentes (8.17 dollars contre 6.20 attendus).

Ensuite, l’économie américaine reste sur une dynamique très solide, ce que montrent les dernières données macro. En juin, l’indice ISM manufacturier est ressorti à son plus haut niveau depuis 4 ans. Du côté de l’emploi, le taux de chômage reste proche des 4% et les créations d’emploi se sont nettement redressées en 2026, après un ralentissement en 2025.

Au niveau sectoriel, les banques bénéficient à plein de la volatilité et des importantes levées de fonds réalisées cette année (en dettes et en actions). Plusieurs banques ont ainsi publié des résultats records.

Les valeurs pétrolières de leur côté profitent de la hausse des cours du pétrole. Au deuxième trimestre, Chevron et Exxon ont ainsi affiché un bénéfice net cumulé de 26.6 milliards de dollars. C’est trois fois plus qu’à la même période l’an dernier.

Des bénéfices vivement critiqués par Donald Trump, alors que les Américains font face aux prix élevés à la pompe. "Ils gagnent trop d’argent", a-t-il déclaré lundi dans le Bureau Ovale. "Je n'aime pas ça".