Un BPA trimestriel en baisse moins forte que prévu pour SLB
SLB (anciennement Schlumberger) dévoile un BPA ajusté (hors charges et crédits) de 0,78 dollar au titre du quatrième trimestre 2025, en diminution de 15% en glissement annuel, mais à un niveau supérieur de 5% à l'estimation moyenne des analystes.
Toujours par rapport aux 3 derniers mois de 2024, le groupe de technologies pour l'énergie a vu son EBITDA ajusté se tasser de 2% à 2,33 milliards de dollars, soit une marge en repli de 175 points de base à 23,9% pour des revenus en hausse de 5% à 9,75 milliards.
"SLB a conclu l'année avec des résultats très solides au 4e trimestre, portés par les systèmes de production, le numérique et la performance des réservoirs", commente Olivier Le Peuch, le directeur général de SLB.
"Le chiffre d'affaires a augmenté de manière séquentielle dans les quatre régions géographiques pour la première fois depuis le 2e trimestre 2024, reflétant une activité montante mondiale stabilisée", souligne-t-il en outre.
"Nous prévoyons que l'activité s'améliorera progressivement dans les marchés clés où nous opérons, ce qui nous donne confiance pour générer à nouveau de solides flux de trésorerie en 2026", affirme par ailleurs Olivier Le Peuch.
Aussi, SLB prévoit de restituer plus de 4 milliards de dollars aux actionnaires en 2026 via des dividendes et des rachats d'actions, en commençant par une augmentation de 3,5% de son dividende trimestriel approuvée par son conseil d'administration.
Schlumberger Limited est le 1er prestataire mondial de services pétroliers à destination des industries d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- développement et construction de puits (36,2%) ;
- vente d'équipements et de systèmes de production pétroliers (32,9%) ;
- vente de solutions et de services d'optimisation de la performance et du rendement des réservoirs (19,4%) ;
- vente de solutions numériques et de services technologiques et géophysiques (11,5%) : vente de logiciels, acquisition et traitement de données sismiques, prestations conseil en caractérisation des réservoirs, vente de solutions d'information, gestion des infrastructures informatiques, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (64,2%) et de services (35,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (18,4%), Moyen Orient et Asie (35,9%), Europe-CEI-Afrique (26,6%), Amérique latine (18,5%) et autres (0,6%).
