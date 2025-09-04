Un BPA trimestriel en haut de fourchette pour HPE

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a publié mercredi soir, au titre de son troisième trimestre 2024-25 (clos fin juillet), un BPA ajusté (non GAAP) en baisse de 12% à 0,44 dollar, un niveau toutefois dans le haut de sa fourchette cible qui allait de 0,40 à 0,45 USD.



Le groupe d'équipements et de services informatiques a vu sa marge brute ajustée se contracter de 1,9 point à 29,9%, mais ses revenus s'accroitre de 19% (+18% à changes constants) pour atteindre un niveau record de 9,1 MdsUSD, tiré avant tout par ses divisions réseaux (+54%) et serveurs (+16%).



'L'acquisition de Juniper Networks (finalisée le 2 juillet) se voit déjà dans nos résultats, et davantage d'effet relutif sur les profits est attendu alors que nous travaillons pour capturer rapidement les synergies prévues et de nouvelles opportunités de marché', souligne sa CFO Marie Myers.



Pour l'ensemble de son exercice 2024-25, HPE indique anticiper un BPA ajusté compris entre 1,88 et 1,92 USD, une croissance de son profit opérationnel ajusté de 4 à 7%, ainsi qu'une progression de ses revenus de 14 à 16% à changes constants.