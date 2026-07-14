Un BPA trimestriel presque doublé pour Goldman Sachs

Goldman Sachs dévoile, au titre du 2e trimestre 2026, un BPA presque doublé (+92%) sur un an à 20,98 USD, ainsi qu'un ROE (rendement des capitaux propres) annualisé de 23,5%, portant à 21,7% son niveau sur l'ensemble du 1er semestre.

Les revenus de l'établissement new-yorkais se sont accrus de 39% à 20,34 MdsUSD, une croissance tirée avant tout par ses activités de banque globale et de marchés, tandis que les revenus des activités de gestion d'actifs et de fortune ont augmenté de 20% à 4,6 MdsUSD.



A 15,52 MdsUSD, les revenus de ses activités de banque globale et de marchés ont grimpé de 53%, avec de fortes progressions à la fois des commissions en banque d'investissement (+55%) ainsi que des revenus des marchés actions (+72%) et des activités de taux, de changes et de matières premières (FICC, +32%).



La croissance des revenus de la banque d'affaires américaine a permis d'absorber largement une augmentation de 26% de ses dépenses opérationnelles, à 11,67 MdsUSD, tandis que les provisions pour pertes sur crédit ont chuté à 102 MUSD, contre 384 MUSD un an auparavant.