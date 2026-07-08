Un budget allemand de défense XXL... mais sans réelle ambition technologique ?
L'Allemagne prévoit de porter son budget de la défense à près de 140 MdsEUR en 2027, soit une hausse de plus de 30 MdsEUR sur un an. Pourtant, Johannes Binder, chercheur au Kiel Institute for the World Economy, déplore que cette augmentation ne soit pas suffisamment orientée vers les technologies de défense de nouvelle génération.
Le chercheur du Kiel Institute estime que la forte hausse des dépenses militaires allemandes n'est pas suffisamment fléchée vers les technologies de défense de demain. Si les crédits de recherche doivent bien passer de 1,6 à près de 3 MdsEUR, Johannes Binder souligne qu'ils ne représentent qu'un peu plus de 2% du budget de la défense, contre plus de 10% aux Etats-Unis et environ 5% au Royaume-Uni.
Selon lui, les dépenses restent ainsi surtout orientées vers les équipements traditionnels : munitions, matériels de terrain et acquisition de chasseurs F-35 américains au détriment de domaines tels que l'intelligence artificielle, les systèmes autonomes, la robotique, les capacités spatiales ou encore le renforcement des capacités industrielles.
Johannes Binder avertit enfin qu'un budget plus élevé risque surtout d'alimenter une hausse des prix dans une industrie de l'armement européenne encore fragmentée. Il plaide donc pour une meilleure coordination entre politique de défense, politique industrielle et innovation afin de transformer cet effort budgétaire en capacités opérationnelles accrues pour la Bundeswehr, les forces armées allemandes.
Pour le chercheur, le succès de ce budget ne sera pas mesuré à son montant, mais à sa capacité à rendre la Bundeswehr plus innovante, plus réactive et plus opérationnelle. Selon lui, cet objectif passera par des contrats offrant une meilleure visibilité aux industriels tout en encourageant l'innovation plutôt que la seule production d'équipements existants.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.