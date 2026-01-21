Un CA en hausse pour Barry Callebaut, malgré des volumes en berne

Barry Callebaut affiche un chiffre d'affaires de 3,67 milliards de francs suisses au titre de son 1er trimestre 2025-26 (mois de septembre à novembre), soit une augmentation de 8,9% en monnaies locales (+6,4% en francs suisses).

"Cette progression a été portée par une augmentation annuelle du prix du cacao, qui se stabilise progressivement compte tenu de la récente baisse des prix des fèves de cacao", explique le chocolatier helvétique.



Globalement, le volume des ventes du groupe a diminué de 9,9%, dont une baisse de 6,8% pour l'activité "Global Chocolate", conformément à la tendance du marché des confiseries chocolatées en déclin (-6,1%).



L'environnement difficile, combiné à l'arrêt temporaire de production dans son usine de St. Hyacinthe (Canada) lié à un dysfonctionnement technique désormais résolu, a impacté les performances mondiales en matière de chocolat.



Barry Callebaut confirme ses perspectives pour l'exercice 2025-26 "avec un accent clair sur la préparation à un retour à la croissance", ajoutant que "des prix des fèves de cacao plus bas encouragent la stabilisation du marché du chocolat".