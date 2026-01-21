Un CA en hausse pour Barry Callebaut, malgré des volumes en berne
Barry Callebaut affiche un chiffre d'affaires de 3,67 milliards de francs suisses au titre de son 1er trimestre 2025-26 (mois de septembre à novembre), soit une augmentation de 8,9% en monnaies locales (+6,4% en francs suisses).
"Cette progression a été portée par une augmentation annuelle du prix du cacao, qui se stabilise progressivement compte tenu de la récente baisse des prix des fèves de cacao", explique le chocolatier helvétique.
Globalement, le volume des ventes du groupe a diminué de 9,9%, dont une baisse de 6,8% pour l'activité "Global Chocolate", conformément à la tendance du marché des confiseries chocolatées en déclin (-6,1%).
L'environnement difficile, combiné à l'arrêt temporaire de production dans son usine de St. Hyacinthe (Canada) lié à un dysfonctionnement technique désormais résolu, a impacté les performances mondiales en matière de chocolat.
Barry Callebaut confirme ses perspectives pour l'exercice 2025-26 "avec un accent clair sur la préparation à un retour à la croissance", ajoutant que "des prix des fèves de cacao plus bas encouragent la stabilisation du marché du chocolat".
Barry Callebaut AG est une société basée en Suisse qui opère dans l'industrie alimentaire. La société produit du cacao, du chocolat et des produits de confiserie pour l'industrie alimentaire, des fabricants industriels de produits alimentaires aux utilisateurs artisanaux et professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les pâtissiers, les boulangers, les hôtels, les restaurants ou les traiteurs. Son processus de fabrication implique toutes les étapes de la chaîne de valeur du cacao et du chocolat, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la livraison des produits finis. Les activités mondiales de la société sont divisées en quatre segments géographiques : Global Cocoa, Europe, Amériques et Asie-Pacifique. La société exploite plus de 50 usines de chocolat et de cacao et est présente dans plus de 30 pays. La société exploite Nyonkopa, une société d'achat sous licence basée au Ghana, en tant que filiale.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.