Un CA en recul au 1er semestre pour Maison Pommery
Maison Pommery & Associés annonce un chiffre d'affaires de 95,7 MEUR au titre des six premiers mois de 2026, soit un recul de 12,4%, lié à la cession de Heidsieck & Co Monopole (-9,6 MEUR) et à la réduction des ventes interprofessionnelles, sans contribution à l'EBITDA (-4,5 MEUR).
À périmètre comparable, le CA a toutefois augmenté de 0,6%, avec une activité Champagne (+4,4% à périmètre comparable) qui a enregistré une progression de ses volumes de ventes en clientèle, "illustrant la bonne tenue de la dynamique commerciale et l'attractivité des marques stratégiques du groupe".
La marque Champagne Pommery & Greno a affiché une forte dynamique au 1er semestre, avec un chiffre d'affaires en progression de 7,1%. Le groupe a initié la distribution de Champagne Pompadour sur ses principaux marchés, avec de premiers résultats positifs venant renforcer le poids du premium dans son portefeuille.
Maison Pommery entend maintenir sa dynamique commerciale au 2e semestre en se concentrant sur le développement de ses cuvées premium et le renforcement de ses positions sur ses principaux marchés. En parallèle, les travaux de refinancement se poursuivent en concertation avec ses partenaires bancaires.
Maison Pommery & Associés (ex Vranken-Pommery Monopole) est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de champagnes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de champagnes (92,7%) : marques Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, Bissinger & Co, etc. En outre, le groupe développe une activité de production de vins de porto et du Douro (marques Rozès, Sao Pedro et Terras do Grifo) ;
- vente de vins rosés (7,3%) : vins des Sables de Camargue (Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo) et vins de Provence (Château La Gordonne).
A fin 2024, le groupe dispose de 4 sites de production implantés en France (3) et au Portugal.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,1%), Europe (37,6%) et autres (21,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.