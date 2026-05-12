Un CA trimestriel en recul pour Chargeurs, confiant face à l'Hantavirus
La Compagnie Chargeurs Invest affiche un chiffre d'affaires, y compris Novacel, en recul de 11,8% à 165,7 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, avec un retrait organique de 8,3%, un impact de change négatif de 4,1% et un effet de périmètre positif de 0,6%.
Hors Novacel, activité dont le groupe a signé le contrat de cession avec KPS fin avril (et dont le CA est resté à peu près stable en organique), le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 17,5% à 93,6 MEUR (-13,6% en données organiques).
Le groupe revendique une bonne dynamique commerciale et une solide performance des métiers en transition en 2025, avec des croissances organiques de 16,4% pour l'activité Personal Goods et de 5,7% pour l'activité Textiles Techniques - Senfa Cilander.
Toujours en organique, le chiffre d'affaires de Museum Studio a reculé de 31,1%, reflétant un effet de phasage lié au cycle d'exécution des projets, et celui des activités mode de Chargeurs PCC a diminué de 7,5%.
Chargeurs confiant face à l'Hantavirus
Par ailleurs, Chargeurs se veut rassurant au sujet de l'émergence de l'Hantavirus en Europe, confirmant disposer de "stocks stratégiques sanitaires disponibles et du maintien de capacités industrielles opérationnelles".
Le groupe rappelle avoir développé avec succès, durant la crise sanitaire de la Covid-19, une offre complète de masques, d'accessoires sanitaires et de solutions hydroalcooliques, ce qui lui a permis d'acquérir une "expertise éprouvée" dans ce domaine.
Il se tiendrait "prêt à accompagner l'ensemble des acteurs dans la sécurisation de leurs approvisionnements sanitaires en cas de nécessité de faire face à un défi de santé publique supérieur aux anticipations actuelles au regard des spécificités du Hantavirus".
Compagnie Chargeurs Invest est leader mondial sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Le groupe est organisé autour de trois pôles d'activités stratégiques : Culture & Education, Mode & Savoir-faire, et Matériaux Innovants.
- Pôle Culture & Education. Il comprend Museum Studio, leader mondial de la création de contenus culturels pour les institutions et les marques ;
- Pôle Mode & Savoir-faire. Il regroupe Chargeurs PCC, leader mondial des entoilages pour les industries du luxe et de la mode, Chargeurs Luxury Fibers, leader mondial des fibres de laine mérinos haut de gamme et traçables, et Chargeurs Personal Goods, une ligne de métier dédiée au développement de marques d'accessoires et de biens personnels de luxe.
- Pôle Matériaux Innovants. Il regroupe Novacel, leader mondial des solutions de surfaces à haute technicité (activité en voie de cession).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.