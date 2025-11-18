UnitedHealth Group annonce l'arrivée au sein de son conseil d'administration, avec effet immédiat, de Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis de 2017 à 2019.
'Le Dr Gottlieb s'est fait connaître pour promouvoir la transparence, renforcer la sécurité des patients et élargir le choix des consommateurs', met en avant la compagnie d'assurance et de services de santé.
'Il a mené des initiatives pour moderniser la réglementation afin de favoriser l'innovation médicale, promouvoir la concurrence sur le marché pharmaceutique, affronter l'épidémie d'opioïdes et freiner la consommation de tabac chez les jeunes', poursuit-elle.
Outre son action à la FDA, le Dr Gottlieb a occupé des postes aux Centers for Medicare & Medicaid Services et au comité fédéral de politique des technologies de l'information en santé. Médecin praticien, il est membre de la National Academy of Medicine.
UnitedHealth Group Inc. figure parmi les 1ers fournisseurs américains de produits et de services de santé. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- assurance santé (53,7% ; UnitedHealthcare) ;
- prestations de gestion de régimes d'assurance médicaments (42,9% ; Optum Health et Optum Rx) : gestion administrative (gestion des remboursements, traitement des réclamations des patients, etc.), distribution de médicaments, information sur les avis de décision, vente de services de gestion de l'information médicale, etc. ;
- prestations de services informatiques (3,4% ; Optum Insight) : prestations de conseil, développement et intégration de solutions de gestion des transactions, de gestion des plans de santé, de traitement des données, etc.
