Le concert composé de Quatre Soeurs, de Palmes CPM et de plusieurs actionnaires individuels a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 octobre, le seuil de 10% du capital d'Eurazeo et détenir de concert, 10,17% du capital et 14,13% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une réduction du nombre total d'actions et droits de vote Eurazeo par annulation de 1 160 000 actions. Le concert n'envisage pas de poursuivre ses achats, ni de solliciter une modification dans la composition des organes sociaux.
Un concert dépasse les 10% du capital d'Eurazeo
Publié le 27/10/2025 à 13:52
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager