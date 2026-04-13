Dans un avis adressé à l'AMF, IPHG Holding SARL, HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA et Invest Gamma SARL ont déclaré vendredi soir avoir franchi en baisse, le 9 avril, les seuils de 20% du capital et des droits de vote d'Exosens.
Les déclarants ont précisé détenir, de concert, 9 136 588 actions Exosens représentant autant de droits de vote, soit 17,94% du capital et des droits de vote de ce spécialiste des systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques.
Ce franchissement est intervenu à la suite d'une cession d'actions hors marché. À cette occasion, HLD Europe SCA a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 15% du capital et des droits de vote d'Exosens.
Exosens est spécialisé dans la conception, la fabrication et de la commercialisation de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie pour les applications de défense et industrielles. La société propose, sous les marques Photonis, Telops, Xenics et El-M, des caméras d'imagerie avancées, des détecteurs d'électrons, d'ions, de neutrons et de gamma, des amplificateurs micro-ondes et des tubes de vision nocturne, offrant des solutions sur mesure dans des environnements très exigeants.
A fin 2025, le groupe dispose de 12 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,7%), Grèce (38,1%), Europe (33,7%), Asie (13,9%), Etats-Unis (6,1%), Amérique du Nord (0,9%), Océanie (0,4%), Afrique (0,1%) et autres (0,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.