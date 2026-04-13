Les déclarants ont précisé détenir, de concert, 9 136 588 actions Exosens représentant autant de droits de vote, soit 17,94% du capital et des droits de vote de ce spécialiste des systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques.

Ce franchissement est intervenu à la suite d'une cession d'actions hors marché. À cette occasion, HLD Europe SCA a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 15% du capital et des droits de vote d'Exosens.