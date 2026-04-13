Un concert passe sous les 20% d'Exosens

Dans un avis adressé à l'AMF, IPHG Holding SARL, HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA et Invest Gamma SARL ont déclaré vendredi soir avoir franchi en baisse, le 9 avril, les seuils de 20% du capital et des droits de vote d'Exosens.

Les déclarants ont précisé détenir, de concert, 9 136 588 actions Exosens représentant autant de droits de vote, soit 17,94% du capital et des droits de vote de ce spécialiste des systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques.



Ce franchissement est intervenu à la suite d'une cession d'actions hors marché. À cette occasion, HLD Europe SCA a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 15% du capital et des droits de vote d'Exosens.