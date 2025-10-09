Cegedim annonce que sa filiale Stacks Consulting e Ingeniería en Software a signé un contrat avec le Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut) pour implémenter, déployer et assurer le support du nouveau dossier médical électronique (DME) pour les soins primaires.
Ce projet stratégique repose sur la solution logicielle OMIap, dont le déploiement bénéficiera à l'ensemble de la population des îles Baléares à travers plus de 18 000 professionnels de santé exerçant en soins primaires et qui utilisent actuellement le système eSIAP.
'Ce marché public est attribué sur une durée de 36 mois et s'inscrit dans le cadre du plan de relance, de transformation et de résilience espagnol, financé par l'Union européenne à travers les fonds NextGenerationEU', précise le groupe de solutions informatiques.
Cegedim est le leader européen de la collecte, du traitement et de la diffusion de données et de services liés à l'information médicale. Le CA par marché se répartit comme suit :
- Assurances et services (70%) : informatisation des assureurs et des mutuelles, gestion du tiers-payant et des flux de santé, gestion externalisée des ressources humaines, prestations de services informatiques et Internet, etc. En outre, le groupe développe des activités de réalisation des statistiques de vente des produits pharmaceutiques, gestion des échantillons médicaux et du matériel promotionnel, etc. (GERS) ;
- Professionnels de la santé (24,2%) : logiciels pour médecins et pharmaciens, bases de données pharmaceutiques, informations scientifiques, médicales et promotionnelles, etc. ;
- autres (5,8%).
90,6% du CA est réalisé en France.
