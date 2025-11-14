Rubis annonce que sa filiale Rubis Energie SAS a mis en place un crédit syndiqué inaugural d'un montant total de 1,1 milliard d'euros, destiné au refinancement d'une partie de sa dette existante et au financement de ses activités.

Ce financement, non garanti, se compose d'un prêt amortissable de 250 MEUR, d'un prêt non amortissable de 350 MEUR, d'une ligne de crédit revolving de 500 MEUR, et d'une capacité non engagée 'accordéon' pouvant aller jusqu'à 300 MEUR.

Le crédit syndiqué a été conclu avec un pool bancaire international de premier plan, composé de 11 établissements issus de 8 groupes bancaires, sélectionnés par Rubis Energie. Cette opération a largement été sursouscrite.

Les conditions financières prévoient une marge initiale compétitive, ajustable en fonction du ratio de levier financier du groupe, ainsi que des engagements de covenants comparables à ceux des lignes existantes.