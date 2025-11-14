Rubis annonce que sa filiale Rubis Energie SAS a mis en place un crédit syndiqué inaugural d'un montant total de 1,1 milliard d'euros, destiné au refinancement d'une partie de sa dette existante et au financement de ses activités.
Ce financement, non garanti, se compose d'un prêt amortissable de 250 MEUR, d'un prêt non amortissable de 350 MEUR, d'une ligne de crédit revolving de 500 MEUR, et d'une capacité non engagée 'accordéon' pouvant aller jusqu'à 300 MEUR.
Le crédit syndiqué a été conclu avec un pool bancaire international de premier plan, composé de 11 établissements issus de 8 groupes bancaires, sélectionnés par Rubis Energie. Cette opération a largement été sursouscrite.
Les conditions financières prévoient une marge initiale compétitive, ajustable en fonction du ratio de levier financier du groupe, ainsi que des engagements de covenants comparables à ceux des lignes existantes.
35 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Le groupe s'est diversifié dans la production d'électricité renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution d'énergies (99,3% ; Rubis Energie) : distribution de carburants, de fiouls, de lubrifiants, de gaz liquéfiés et de bitumes. L'activité est assurée en Europe, en Afrique et aux Caraïbes au travers de 1 143 stations-service. En outre, le groupe propose des prestations de services logistiques qui regroupe le négoce-approvisionnement, l'activité de raffinage et le transport maritime ;
- production d'électricité renouvelable (0,7% ; Rubis Photosol) : développement, financement, exploitation et maintenance de grandes installations photovoltaïques au sol, en ombrières et d'installations sur toitures pour les professionnels. En outre, Rubis détient une participation de 17,2% dans HDF Energy, un groupe international spécialisé dans le développement de projets de centrales d'hydrogène-électricité.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (13%), Caraïbes (49,1%) et Afrique (37,9%).
Le 16 octobre 2024, Rubis a finalisé la cession de sa participation de 55% dans la joint-venture Rubis Terminal (stockage de produits liquides en vrac).
