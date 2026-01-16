Chaque mois, nous épluchons les rapports mensuels d'activité des fonds (OPC) de petites valeurs européennes et vous résumons sous forme de tableau synthétique les derniers choix des meilleurs gérants. L'objectif : vous aider à mieux les sélectionner, mieux comprendre leurs performances, et vous permettre de suivre facilement les dernières décisions des meilleurs "stock-picker" français. Et pourquoi pas de vous en inspirer dans vos propres choix de valeurs.

Les performances 2025 des indices small caps ont été très honorables (+20% en France et en Europe s’il fallait retenir un chiffre). Cependant, en France notamment, plus d’un stock-picker qui aime à se comparer est resté sur sa faim. En effet, à l’image de l’indice CAC Small (+55% en 2025), plus de la moitié de la performance a été accaparée par quelques valeurs de la défense et biotech qui ont été multipliées par 3, 4, 5 voire 17x (Abivax).

Ainsi, l’indice Euronext Growth (>500 valeurs cotées à Paris, Madrid, Milan et Oslo), qui a connu une progression annuelle de "seulement" 8.7%, ne comptait que 45% de valeurs dans le vert sur l’année d’après Euroland Corporate. En berne, les secteurs de la consommation (de produits et de services, cycliques ou non) et des matériaux hors énergie.

Evolution, dividendes inclus, des indices d’actions françaises par taille de capitalisation depuis le 1er janvier 2025

Cette concentration de la performance en 2025 est plutôt de bon augure quant à la soutenabilité de la progression de la classe d’actifs en 2026. Les réservoirs de valeur restent nombreux et la valorisation médiane des petites valeurs, en France surtout, reste fortement décotée (au moins 20%) par rapport 1/aux grandes valeurs 2/aux transactions, certes majoritaires, dans le non coté 3/ à leurs multiples historiques et 4/à d’autres zone géographiques.

Comparaison des valorisations des PME et ETI cotées non cotées (Argos Index) et cotées (source : Argos, Portzamparc)

Les autres raisons de croire à une poursuite du rebond des petites valeurs françaises sont nombreuses : fort degré de pessimisme, taux d’épargne qui ne demande qu’à se normaliser alors que l’inflation et les taux de placements se tassent, retour de la collecte des fonds spécialisés, résilience de l’activité en France et plan de relance en Allemagne, dynamique bénéficiaire attendue supérieure sur les small vs large caps à la faveur d’un rebond des marges, etc. Bien entendu, et l’époque s’y prête, tout choc majeur et inattendu viendra probablement stopper prioritairement le rattrapage en cours des petites valeurs.

Dividendes inclus, les petites capitalisations accusent encore beaucoup de retard sur le CAC 40 sur 10 ans glissants au 15/1/2026

Les remarques générales

(Source : Quantalys, rapport mensuel des sociétés de gestion)

De façon générale, à noter :

Les fonds de la sélection affichent une performance 2025 de +30% en moyenne sur 2025. Trois fonds ont progressé de moitié : CPR Ambition France, Tailor Actions Entrepreneur, et Indépendance Europe Small.

Parmi les dossiers très détenus ou récemment achetés par notre sélection de fonds, on recense notamment : Compagnie des Alpes, LDC, Vusion Group, ID Logistics, GTT, Quadient, Neurones, Wavestone, Aubay, Exail, Exosens, Lisi, Lumibird, Virbac, Fountaine Pajot Robertet, Trigano, Semco, Energy Time, Guillin, Reway, Technip Energies, Indra Sistemas, Tecnicas Reunidas, Maire Tecnimont, SAF-Holland et Clinica Baviera.

Les derniers arbitrages des pros

-Indépendance Europe Small a gagné +47,8% en 2025 soit une 5ème année consécutive de surperformance. "Les principaux contributeurs à cette performance ont été les entreprises des secteurs i) de la Construction (+11,5 pts), ii) de la Défense (+9,2 pts) et iii) des EP&C para-énergétiques (+7,4 pts)".

-Indépendance France Small & Mid a gagné +23% en 2025 soit une 6ème année consécutive de surperformance. Les principaux contributeurs à cette performance ont été les entreprises des secteurs i) de la Défense (+6,7 pts), ii) Financiers (+4,7 pts) et iii) des EP&C para-énergétiques (+4,6 pts).

-Abascus Discovery R fait état d’une progression de +26,6% en 2025 "surpassant ainsi ses indices" grâces aux "fortes progressions sur nos principales convictions. Nous comptons ainsi 13 valeurs ayant progressé de plus de 50 % sur l’année, dont trois (Arteche, ICOP et CICOR) affichant des performances supérieures à 100%. Notre modèle de gestion repose sur un investissement de long terme dans des valeurs à fort potentiel. En 2025, nos huit premiers contributeurs à la performance étaient tous déjà en portefeuille en 2024 et 2023. Ces positions, issues de cinq pays différents et exposées à cinq thématiques en forte croissance structurelle (l’électrification, la défense, les infrastructures, la digitalisation et la logistique), illustrent à la fois notre stratégie de diversification sectorielle et géographique, ainsi que la qualité de notre sélection de titres. Par ailleurs, nous avons participé à cinq IPO prometteuses en 2025, dont deux qui ont déjà enregistré de très fortes performances : SEMCO, dans les semi-conducteurs en France (+87% par rapport au prix d’IPO), et RT&L, dans les services de logistique en Italie (+109%). Nous abordons désormais l’année 2026 de manière positive, accompagnés par un meilleur environnement ainsi que de nouvelles positions présentant d’excellentes perspectives que nous ne manquons de vous présenter dans nos titres du mois". Le focus du reporting mensuel est B&C SPEAKERS.

-Alken Small Cap Europe termine l’année en hausse de 41.7%, toujours porté par Exosens qui a "signé son plus gros contrat jamais conclu dans le domaine des systèmes de vision nocturne, en partenariat avec Theon International. Forvia a également progressé, soutenue par l'amélioration des perspectives pour les équipementiers automobiles, tandis que la société continue d'optimiser son portefeuille d'actifs. En revanche, BFF a été pénalisée à la suite d’une dégradation par un courtier, évoquant un ralentissement de la dynamique à court terme. Nous continuons de considérer le fondement de l’entreprise comme solide, soutenu par une position capitalistique robuste et une activité commerciale saine. Les gérants, qui ont sorties 5 lignes sur 82, privilégient « les entreprises dont les moteurs de croissance spécifiques leur permettent de s’affranchir relativement des aléas conjoncturels et géopolitiques, ce que nous jugeons essentiel pour préserver des rendements supérieurs sur le long terme".

-HMG Découvertes C a renforcé ses positions en Assystem, en Equasens, dans la caisse du Crédit Agricole Nord de France, ou encore en Figeac. "Dans le secteur des loisirs, les lignes Piscines Desjoyaux et Trigano (camping-cars) ont été complétées. La position dans la société du Cambodge, holding faitière du groupe Bolloré, objet d’une tentative d’OPA l’an dernier, a aussi été marginalement renforcée, alors que la décote de son cours de bourse en regard de ses actifs se maintient à des niveaux record. Des allégements ont été menés en North Atlantic Energies, le nouveau nom du groupe de raffinage Esso, ainsi qu’en Guerbet et en Pierre & Vacances".

-HMG Découvertes PME C a entré Fountaine-Pajot et Piscines Desjoyaux "deux sociétés de grande qualité, rentables et versant des dividendes, mais dont la valorisation est très faible en raison de l’attentisme de leurs clients. Toute reprise d’activité pourrait se traduire par une forte appréciation de leur rentabilité, alors que ces groupes ont récemment travaillé leurs structures de coûts". Guerbet et Ateme ont été allégées alors que Cambodge, Assystem, Figeac et CRCA Atlantique-Vendée ont été renforcées.

Les small caps les mieux notées par Zonebourse

(France - capitalisations boursières < 5 Md$ – source Stock Screener Zone Bourse)

NB : les fonds ont été sélectionnés essentiellement selon leur performance sur longue période (nous avons retenu une durée de 5 ans, durée généralement retenue pour l’investissement dans les fonds actions).