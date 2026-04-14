Un début d'année chaleureusement accueilli pour BlackRock
BlackRock reçoit un accueil chaleureux de la part des investisseurs pour ses résultats des trois premiers mois de l'année, son titre s'adjugeant presque 3,5% en début de séance à Wall Street : le groupe a en effet battu les attentes avec à la fois une amélioration de sa marge opérationnelle et des revenus en forte croissance, portés notamment par des commissions de conseil en investissement vigoureuses.
Le premier gestionnaire d'actifs du monde a dévoilé un bénéfice net ajusté en hausse de 17% à près de 2,07 MdsUSD au titre du 1er trimestre 2026, soit un BPA de 12,53 USD (+11%), dépassant de plus de 12% le pronostic de Jefferies.
Ce dernier souligne aussi un profit opérationnel ajusté en croissance de 31% à 2,67 MdsUSD, soit 120 MUSD de plus que ce qu'il attendait, et une marge améliorée de 1,2 point à 44,5%, pour des revenus en progression de 27% à 6,7 MdsUSD, là aussi au-dessus des attentes.
Des commissions de conseil en investissement meilleures que prévu
"Cela était principalement dû à des commissions de conseil en investissement supérieures aux attentes de 5 438 MUSD (+84 MUSD par rapport à notre estimation), soutenues par une croissance organique des commissions de base en amélioration et un bêta positif", précise Jefferies.
"Les commissions de performance se sont également montrées supérieures aux anticipations (272 MUSD contre 225 MUSD estimés), reflétant une hausse des revenus provenant des marchés privés", poursuit l'intermédiaire.
Par ailleurs, si les flux nets à long terme se sont révélés inférieurs à ce qu'il prévoyait (136 MUSD contre 157 MUSD attendus), Jefferies considère que leur mix s'est amélioré. Enfin, il salue une croissance de 14% de l'ACV (valeur annuelle des contrats) technologique.
"L'un des meilleurs débuts d'année de l'histoire de BlackRock", selon son PDG
"BlackRock a réalisé l'un des meilleurs débuts d'année de son histoire. Nos clients nous ont confié 130 MdsUSD d'afflux nets au 1er trimestre, ce qui a généré une croissance organique de 8% des commissions de base", souligne son PDG Laurence D. Fink.
"Nos résultats ne se limitent pas à un seul trimestre. Ils reflètent une activité en pleine croissance, un engagement client profond et une plateforme conçue pour générer une croissance ascendante dans tous les environnements de marché", poursuit-il.
"Notre modèle fonctionne, et nous sommes plus confiants que jamais dans les perspectives d'avenir qui s'offrent à notre entreprise, à nos clients et à nos actionnaires", conclut Laurence D. Fink, alors que, de son côté, Jefferies maintient son conseil d'achat sur le titre.
L'action accuse un repli de l'ordre de 1% depuis le début de l'année, à comparer avec un gain de 1% pour l'indice S&P 500.
BlackRock, Inc, anciennement BlackRock Funding, Inc, est une société de gestion d'investissements. Elle fournit une gamme de services de gestion d'investissement et de technologie à des clients institutionnels et de détail. Sa plateforme diversifiée de stratégies d'investissement actives, indicielles et de gestion de trésorerie à la recherche d'alpha dans toutes les catégories d'actifs permet à la société de personnaliser les résultats d'investissement et les solutions d'allocation d'actifs pour les clients. Son offre de produits comprend des portefeuilles mono et multi-actifs investissant dans des actions, des titres à revenu fixe, des produits alternatifs et des instruments du marché monétaire. Ses produits sont proposés directement et par le biais d'intermédiaires dans une gamme de véhicules, y compris des fonds communs de placement ouverts et fermés, des iShares et des fonds négociés en bourse, des comptes séparés, des fonds d'investissement collectifs et d'autres véhicules d'investissement communs. Elle propose également des services technologiques, notamment la plateforme technologique de gestion des investissements et des risques, Aladdin, Aladdin Wealth, eFront et Cachematrix, ainsi que des services et des solutions de conseil.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.