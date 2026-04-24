Un début d'année vigoureux pour SAP grâce au cloud, l'action grimpe
SAP grimpe de 5% ce vendredi à Francfort, salué au lendemain de la publication par l'éditeur de logiciels d'entreprises d'un début d'année meilleur que prévu, porté par une excellente croissance du cloud, lui permettant de confirmer ses objectifs annuels.
En données non-IFRS, le groupe allemand a dévoilé un BPA en croissance de 20% à 1,72 EUR pour le 1er trimestre 2026, battant de 6% le consensus, avec une marge opérationnelle améliorée de 2,8 points à 30%, pour des revenus en hausse de 6% à 9 555 MEUR (+12% à changes constants).
Si les revenus ressortent globalement en ligne avec le consensus, Oddo BHF pointe une croissance cloud & software de 13,8% à changes constants, supérieure aux attentes (13%) grâce à une excellente croissance du cloud, à 26,7% à changes constants.
"Cette performance est soutenue par notre dynamique dans le domaine de l'IA d'entreprise, car nous obtenons déjà des résultats concrets pour nos clients", explique le CEO Christian Klein, qui pointe des gains de parts de marché.
"Le Current Cloud Backlog est en croissance de 25% à changes constants, stable par rapport au 4e trimestre malgré un effet de base difficile, un niveau supérieur aux attentes du consensus sell-side", note par ailleurs Oddo BHF.
Des objectifs réitérés pour l'ensemble de l'année
Après ce bon début d'année, SAP réaffirme ses objectifs pour 2026, dont un profit opérationnel de 11,9 à 12,3 MdsEUR (+14 à +18% à changes constants), ainsi qu'une croissance à changes constants de 12 à 13% dans le cloud & software (dont +23 à +25% dans le cloud).
"Le discours demeure très positif sur l'IA à moyen terme. SAP évoque des gains d'efficacité de 20% à 30% sur les projets d'intégration et de migration ERP grâce à l'IA et vise 2 MdsEUR d'économies en run rate d'ici fin 2028 liées à son usage interne", note Oddo BHF.
Une publication "très solide", selon Oddo BHF
"Il s'agit d'une publication très solide de la part de SAP dans le contexte actuel", juge ainsi Oddo BHF, qui réitère son opinion "surperformance" sur le titre, ainsi que son objectif de cours de 208 EUR, tout en laissant ses prévisions globalement inchangées.
"Après le sell-off d'hier, la valorisation du titre reste difficilement justifiable au regard des performances opérationnelles. Cette publication devrait rassurer sur les tendances de court terme, en attendant des éléments plus structurants sur l'IA", conclut-il.
SAP SE (Systeme Anwendungen Produkte) est le leader mondial du développement et de la commercialisation de progiciels intégrés. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de progiciels (88,4%) : logiciels de gestion financière, de gestion des ressources humaines, de la relation client, des approvisionnements, etc. En outre, le groupe propose des prestations de maintenance ;
- prestations de services (11,6%) : notamment prestations de conseil et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (15,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (30,4%), Etats-Unis (31,4%), Amériques (8%), Japon (4,3%) et Asie-Pacifique (10,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.