Un début d'année vigoureux pour SAP grâce au cloud, l'action grimpe

SAP grimpe de 5% ce vendredi à Francfort, salué au lendemain de la publication par l'éditeur de logiciels d'entreprises d'un début d'année meilleur que prévu, porté par une excellente croissance du cloud, lui permettant de confirmer ses objectifs annuels.

En données non-IFRS, le groupe allemand a dévoilé un BPA en croissance de 20% à 1,72 EUR pour le 1er trimestre 2026, battant de 6% le consensus, avec une marge opérationnelle améliorée de 2,8 points à 30%, pour des revenus en hausse de 6% à 9 555 MEUR (+12% à changes constants).



Si les revenus ressortent globalement en ligne avec le consensus, Oddo BHF pointe une croissance cloud & software de 13,8% à changes constants, supérieure aux attentes (13%) grâce à une excellente croissance du cloud, à 26,7% à changes constants.



"Cette performance est soutenue par notre dynamique dans le domaine de l'IA d'entreprise, car nous obtenons déjà des résultats concrets pour nos clients", explique le CEO Christian Klein, qui pointe des gains de parts de marché.



"Le Current Cloud Backlog est en croissance de 25% à changes constants, stable par rapport au 4e trimestre malgré un effet de base difficile, un niveau supérieur aux attentes du consensus sell-side", note par ailleurs Oddo BHF.



Des objectifs réitérés pour l'ensemble de l'année



Après ce bon début d'année, SAP réaffirme ses objectifs pour 2026, dont un profit opérationnel de 11,9 à 12,3 MdsEUR (+14 à +18% à changes constants), ainsi qu'une croissance à changes constants de 12 à 13% dans le cloud & software (dont +23 à +25% dans le cloud).



"Le discours demeure très positif sur l'IA à moyen terme. SAP évoque des gains d'efficacité de 20% à 30% sur les projets d'intégration et de migration ERP grâce à l'IA et vise 2 MdsEUR d'économies en run rate d'ici fin 2028 liées à son usage interne", note Oddo BHF.



Une publication "très solide", selon Oddo BHF



"Il s'agit d'une publication très solide de la part de SAP dans le contexte actuel", juge ainsi Oddo BHF, qui réitère son opinion "surperformance" sur le titre, ainsi que son objectif de cours de 208 EUR, tout en laissant ses prévisions globalement inchangées.



"Après le sell-off d'hier, la valorisation du titre reste difficilement justifiable au regard des performances opérationnelles. Cette publication devrait rassurer sur les tendances de court terme, en attendant des éléments plus structurants sur l'IA", conclut-il.