Un début d'exercice sur les chapeaux de roues pour Micron
Micron est attendu en forte progression à l'ouverture ce jeudi après la publication, la veille au soir, de résultats de fort bonne facture au titre de son 1er trimestre comptable et de perspectives solides pour le trimestre en cours.
Le fabricant de semiconducteurs a engrangé un BPA ajusté de 4,78 dollars au titre des 3 premiers mois de son exercice 2025-26, en hausse de 167% en comparaison annuelle, et bien au-dessus d'un consensus qui était d'un peu moins de 4 USD.
Toujours en données non GAAP, cette envolée s'appuie à la fois sur une amélioration de ses marges opérationnelle (+19,5 points à 47%) et brute (+17,3 points à 56,8%), et sur une croissance de ses revenus de près de 57% à plus de 13,6 MdsUSD.
"Micron a enregistré un chiffre d'affaires record et une expansion significative des marges au niveau du groupe ainsi que dans chacune de nos unités d'affaires", salue son PDG Sanjay Mehrotra, qui pointe une accélération de la demande en IA.
"Nos perspectives pour le 2e trimestre reflètent des records substantiels en termes de revenus, de marge brute, de BPA et de free cash-flow, et nous prévoyons que notre performance continuera de se renforcer tout au long de l'exercice", poursuit-il.
Pour le trimestre en cours, Micron anticipe en effet un BPA ajusté (non GAAP) à 8,42 USD (à plus ou moins 0,20 USD), une marge brute ajustée de 68% (à plus ou moins 1%) et des revenus à 18,7 MdsUSD (à plus ou moins 400 MUSD).
Micron Technology, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des produits mémoires (mémoires dynamiques, des mémoires flash, etc.) et des systèmes semi-conducteurs. Le CA par marché se répartit comme suit :
- infrastructures informatiques (37,9%) : ordinateurs, systèmes réseaux, systèmes graphiques et serveurs cloud ;
- téléphones et périphériques mobiles (25,3%) : smartphones, tablettes et appareils mobiles ;
- supports de stockage (18,3%) : notamment composants de stockage dans le cloud, de stockage de données fixes ou amovibles ;
- autres (18,5%) : notamment marchés de l'automobile, de la maison connectée et de l'électronique grand public.
Au 29/08/2024, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,4%), Taiwan (18,7%), Chine (12,1%), Hong Kong (4,3%), Japon (3,4%), Asie-Pacifique (5,3%), Europe (3,3%) et autres (0,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.